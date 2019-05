Unde va antrena Sumudica in sezonul viitor! Antrenorul a recunoscut: "Acolo ma simt si eu antrenor! Se dau prime de 10-15.000 de euro"

Marius Sumudica s-a despartit de Al Shabab si isi cauta echipa. El spune, pe de-o parte, ca ar vrea sa ramana in strainatate, dar pe de alta ca are oferte interesante si din Liga I.

Marius Sumudica e liber de contract dupa despartirea de Al Shabab, formatie cu care a incheiat pe locul 3 in campionatul Arabiei Saudite. Acum, fostul antrenor al Rapidului si campion al Romaniei cu Astra isi cauta echipa. Sumudica spune, pe de-o parte, ca ar vrea sa ramana in strainatate, pentru ca acolo "antrenorii sunt respectati si platiti". Pe de alta parte, el recunoaste ca are oferte din Liga I.

Sumudica negociaza cu turcii



Dorit la un moment dat de Gigi Becali, Sumudica nu vine la FCSB. El a transmis ca nu vrea sa "tradeze" spiritul rapidist si sa antreneze marea rivala. Pe de alta parte, si patronul formatiei ros-albastre a decis sa renunte la acest plan dupa ce suporterii "i-au sarit in cap".

In acest moment, Marius Sumudica discuta cu doua echipe din Turcia si spune ca aceasta e cea mai probabila varianta pentru el in momentul de fata.

"Sunt in discutii cu doua echipe din Turcia, e foarte probabil sa ma inteleg acolo. Turcia are un campionat puternic, unde m-am simtit antrenor. Au toate conditiile, iar financiar stau extraordinar. Prime de 10.000 - 15.000 euro, bani pe care ii primesti a doua zi!



E o tara unde se mananca fotbal pe paine. M-am simtit antrenor si imi doresc sa ma intorc acolo. Chiar daca din punct de vedere financiar e sub alte oferte pe care le am in momentul de fata din zona Golfului. Dar acolo mi-a fost foarte greu, nu cred ca ma intorc la arabi", a spus Sumudica la Digi.

"Discut cu o echipa din primele 10 clasate, cu care cred ca as putea sa ma bat la locurile 1-6", a adaugat Sumudica.

"Am oferta si din Liga I". Varianta Craiova?!



Marius Sumudica spune ca mai are o oferta din Liga I. El lasa de inteles ca ar putea fi de la Craiova si spune ca "e o echipa cu stadion frumos si suporteri pe masura". Marius Sumudica a vorbit si cu Ioan Niculae, dar sansele sa revina la Astra sunt foarte mici, avand in vedere situatia financiara a clubului giurgiuvean.