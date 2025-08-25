Dintr-o echipă care nu piardă în campionat, în sezonul trecut, FCSB a ajuns acum ciuca bătăilor! În primele șapte etape, campioana României a adunat deja patru înfrângeri.

Desigur, succesul și eșecul în sportul de performanță sunt precum un puzzle, format din mai multe „piese“. Pe de altă parte, există o explicație concretă pentru faptul că FCSB înșiră înfrângerile: apărarea extrem de vulnerabilă.

În acest sens, Florin Tănase (30 de ani) a oferit o declarație, care spune totul, după 0-2 cu FC Argeș: „Când iei goluri cu o asemenea ușurință, e imposibil să câștigi. Sau trebuie să dăm 4-5 goluri pe meci, ca să câștigăm și noi“.

Gigi Becali dă vina pe Mihai Popescu și schimbarea religiei!

Florin Tănase are mare dreptate! În cele 15 partide oficiale din actuala campanie, FCSB a luat gol în 14 dintre ele! Singurul meci, în care și-a păstrat poarta închisă, a fost cu Petrolul, în campionat: 1-0. De altfel, în mod șocant, acela e și singurul succes din întrecerea internă, după primele șapte etape.

Faptul că FCSB a ajuns să fie „găurită“ are legătură și cu problemele din centrul apărării. Dawa e accidentat de mai mult timp și cuplul Mihai Popescu – Ngezana nu mai oferă siguranța din sezonul trecut.

După 0-2 cu FC Argeș, Gigi Becali a făcut o referire directă la Mihai Popescu, punând greșelile sale în lanț pe seama faptului că internaționalul român și-a schimbat, recent, religia, la insistențele soției sale!

„Mihai Popescu. Păi, ce faci, mă, eşti fundaş central şi dai mingea la adversar? A sărit zece centimetri. Păi, aşa puteam să sar şi eu. N-are niciun fel de presiune și dă mingea la adversar să o bage în poartă… I-am zis şi lui Mihai Stoica: <<Băi, Mihai, ia-l, mă, şi du-l să-i mai facă nişte rugăciuni>>. De când s-a dus la sectă, s-a făcut sectant, numai prostii face. Să-i facă nişte rugăciuni să-i scoată dracii din sectă“, a spus Becali, la Prima Sport.

Când a fost atenționat că religia nu poate influența prestația fotbalistică și că în lotul FCSB-ului sunt și musulmani, nu doar creștini, Gigi Becali a venit cu o replică, în stilul său caracteristic.

„Musulmanii sunt altceva. E religia ta din naştere. Alta e să fii creştin ortodox şi să te faci sectant. E mult mai periculos. Religia ta e a ta. N-am nimic cu aia. N-am eu musulmani în echipă? N-am luat eu musulmani? N-am nimic nici cu Mihai Popescu, l-am băgat în echipă, dar spun şi eu o părere. Asta cred. Cum să faci numai prostii tot timpul? Fiecare cu religia lui, aici e altceva. Ai religia familiei tale, cum să o schimbi?“, a spus latifundiarul din Pipera.

