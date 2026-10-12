Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul în al treilea mandat de la FCSB, 1-0 contra celor de la Oțelul, însă Gigi Becali are în continuare nemulțumiri legate de calitatea lotului și anunță că va investi serios în fereastra de mercato din iarnă.

Gigi Becali anunță transferuri la FCSB: "Dacă Miculescu și Korenica vor juca ce au jucat, aduc și benzi!"

Pe lângă cele trei mutări deja anunțate în ultimele săptămâni - un mijlocaș defensiv, un atacant central și un număr 10 - Gigi Becali anunță acum că ar putea aduce și două extreme la FCSB în cazul în care David Miculescu și Meriton Korenica vor continua să aibă prestații sub așteptările sale.

"E normal să aduc jucători dacă nu avem valoare. Trebuie neapărat un șesar, un decar și un nouar. Dacă David Miculescu joacă ce a jucat acum, ne trebuie și banda dreaptă. Dacă și Korenica va juca așa cum a jucat cu Galațiul, trebuie și bandă stânga", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Gigi Becali: "Eu voi face transferurile! Mă apuc de tehnologie la bătrânețe"

Spre deosebire de alte ferestre de mercato, Gigi Becali anunță că acum se va ocupa personal de aducerea jucătorilor.

"Ce vrei să fac? Eu atât pot să fac - să aduc alți jucători. Altceva nu am ce face. Eu le voi face! Mă apuc de tehnologie la bătrânețe", a mai spus Gigi Becali.

Întrebat de Bogdan Lobonț de ce este atât de încrezător că FCSB va arăta mai bine cu transferurile din iarnă, Gigi Becali a spus că este dator să încerce și cu alții jucători până când valoarea lotului va fi superioară.

"Omul încearcă în viață ceva bun. Acum, că o fi sau nu, nu știu. Eu încerc și cred. Nu zic că vor fi sută la sută (n.r - mai buni decât cei din prezent), dar eu încerc să fac. Dar nu că vom sparge noi norii. Dacă nu aș crede, n-ar mai trebui să aduc niciun jucător și ar trebui să merg în Divizia B.

Omul, când vede că nu merge ceva, aduce 3-4 jucători. Dacă nu, aduc alții în vară. Și alții, și alții până se face treaba!", a mai spus Gigi Becali.