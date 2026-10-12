Fix înainte de pauza competițională, prilejuită de meciurile echipelor naționale, Al-Sadd a fost doborâtă în runda inaugurală din Champions League: 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran). Din acel moment, Lucescu jr a avut la dispoziție trei săptămâni, pentru a „repara“ daunele produse de acest rezultat. N-a reușit. Pentru că, în weekend, în etapa a 5-a din Qatar Stars League, a venit și primul eșec intern din acest sezon: 2-3 cu Al-Arabi, trupa pregătită de Cosmin Contra.

Al-Sadd, echipa lui Lucescu jr, ironizată: „Game over“

Înfrângerea din campionat a complicat viața lui Răzvan Lucescu, la Al-Sadd. În primul rând, echipa a pierdut șefia clasamentului, pentru că înfrângerea cu Al-Arabi a fost coroborată cu victoria obținută de Al-Rayyan, care a trecut pe locul 1.

Mai mult decât atât, pe plan intern, Al-Sadd și-a pierdut alura de formație invincibilă. De aici, mesajul ironic al celor de la Al-Arabi după succesul din weekend. Pe rețelele de socializare, clubul a distribuit o fotografie cu Cosmin Contra, poza fiind însoțită de următorul mesaj: „Game over“. Pe imaginea răspândită masiv în Social Media se poate vedea cum un vultur, simbol al celor de la Al-Arabi, ține în gură capul unui lup, care reprezintă Al-Sadd, echipa lui Lucescu jr.

Cosmin Contra, ales „Antrenorul Etapei“ în Qatar Stars League

În urma victoriei de vineri, Cosmin Contra a devenit primul tehnician care a învins Al-Sadd pe plan intern, în noul sezon fotbalistic din Qatar. Grație acestui succes, „Guriță“ a fost ales „Antrenorul Etapei“, în timp ce elevul său, marocanul Oussama Tannane, a fost votat „Jucătorul Etapei“. De amintit că, înaintea pauzei prilejuită de meciurile echipelor naționale, Contra avusese un conflict chiar cu Tannane, pe care l-a și exclus din lot. Ulterior însă, după intervenția șefilor clubului și o campanie online inițiată de fani, Tannane a fost iertat și reprimit la antrenamente.

În acest moment, după cinci runde din Qatar Stars League, podiumul e format din Al-Rayyan (13 puncte), Al-Sadd (12 puncte) și Al-Duhail (9 puncte). Al-Arabi, echipa lui Contra, e pe 4, având 9 puncte.