Gigi Becali insista pentru TRANSFERUL VERII in Liga 1! Doua scenarii prin care FCSB poate realiza cea mai surprinzatoare mutare din Romania

FCSB insista pentru cea mai surprinzatoare mutare a verii in Liga 1.

Gigi Becali il vrea neaparat pe Damjan Djokovic de la CFR Cluj si spera ca il poate aduce pe mijlocasul in varsta de 28 de ani in perioada de transferuri de vara. FCSB a pregatit un milion de euro pentru transferul lui Djokovic si un salariu de 20.000 de euro pe luna.

Potrivit GazeteiSporturilor, apropiatii jucatorului au confirmat ca Djokovic a fost contactat indirect, iar fotbalistul croat nu a respins ideea de a merge la CFR. Totusi, Djokovic mai are contract cu CFR pana in iunie 2020 astfel ca sunt doua cai prin care poate ajunge sub comanda lui Teja.

Una dintre ele ar fi ca Gigi Becali sa ofere o suma de transfer pe placul ardelenilor si atunci orice tergiversare a discutiilor ar fi anulata. A doua varianta ar fi ca jucatorul sa isi negocieze singur rezilierea contractului din vara si sa vina la FCSB din postura de jucator liber de contract.