"Nu se ajungea la asemenea discutii" Ce a spus Claudiu Belu dupa despartirea de Astra si transferul la FCSB! "Este cea mai mare echipa din Romania"

FCSB l-a transferat pe fundasul Astrei, Claudiu Belu.

Astra Giurgiu a decis sa ii rezilieze contractul lui Claudiu Belu, dupa ce acesta si-a dat acordul pentru un transfer la FCSB.

Jucatorul este de parere ca decizia conducerii are legatura mai mult cu intelegerea dintre el si Gigi Becali, decat cu faptul ca si-a criticat sefii pentru neplata salariilor.

Cu toate acestea, fundasul nu regreta perioada petrecuta la Giurgiu si este de parere ca a ajuns la cea mai puternica echipa din Romania.

"Am plecat, asta e. Pana la vara o sa ma antrenez cu Steaua. Nu regret deloc ca am fost la Astra, pentru ca, pana la urma, Astra m-a ajutat sa ajung la Steaua. Acest transfer e un pas inainte pentru mine, este cea mai mare echipa din Romania si merg cu gandul de a ma impune si de a face pasul mai departe in cariera.

In proportie de 90 la suta decizia de a ma da afara are legatura cu faptul ca eu am semnat cu Steaua. Daca prelungeam cu Astra, nu se ajungea la asemenea discutii", a spus Claudiu Belu pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.