Giovanni Becali îi dă dreptate vărului său și îl desființează pe jucătorul de la FCSB: „Nu-mi place”

Impresarul a analizat evoluțiile francezului în tricoul roș-albaștrilor și a explicat că mijlocașul nu se ridică la nivelul pretențiilor de la FCSB . În schimb, Giovanni Becali îl vede pe D enis Drăguș drept cel mai valoros fotbalist din lotul bucureștenilor.

Comparația cu Alexandru Cicâldău și varianta Cluj

Ioan Becali este de părere că Aymen Boutoutaou s-ar fi adaptat mai ușor la CFR Cluj, într-un angrenaj unde nu ar fi avut presiunea de a fi principalul om de creație. De asemenea, acesta l-a dat drept exemplu pe Alexandru Cicâldău, pe care îl vede superior din punct de vedere fotbalistic.

„Boutoutaou e un jucător de Liga 2 din Franța. A dat cu Rapid golurile ălea, dar mie nu-mi place. Îl compari vreodată pe Boutoutaou cu Cicâldău, de exemplu? Cicâldău e mult mai complet. Boutoutaou e mai de mâna a doua, cam așa, care putea să joace mai bine la Cluj, unde intra într-un alt colectiv decât la FCSB, unde trebuie să fie cireașa de pe tort. Mie nu-mi place, chiar dacă alții au observat chestii la el.

A arătat cu Rapid, a dat două goluri, dar nu sunt reușite de maestru. Are bazinul jos, seamănă cu belgianul Hazard, dar nu e chiar așa. Au dat ceva bani pe el… nu știu ce să zic”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.