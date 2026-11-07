Impresarul a analizat evoluțiile francezului în tricoul roș-albaștrilor și a explicat că mijlocașul nu se ridică la nivelul pretențiilor de la FCSB. În schimb, Giovanni Becali îl vede pe Denis Drăguș drept cel mai valoros fotbalist din lotul bucureștenilor.
Giovanni Becali îi dă dreptate vărului său și îl desființează pe jucătorul de la FCSB: „Nu-mi place”
Giovanni Becali îl critică pe Aymen Boutoutaou, deși fotbalistul de la FCSB a ieșit la rampă în meciul cu marea rivală Rapid.
Comparația cu Alexandru Cicâldău și varianta Cluj
Ioan Becali este de părere că Aymen Boutoutaou s-ar fi adaptat mai ușor la CFR Cluj, într-un angrenaj unde nu ar fi avut presiunea de a fi principalul om de creație. De asemenea, acesta l-a dat drept exemplu pe Alexandru Cicâldău, pe care îl vede superior din punct de vedere fotbalistic.
„Boutoutaou e un jucător de Liga 2 din Franța. A dat cu Rapid golurile ălea, dar mie nu-mi place. Îl compari vreodată pe Boutoutaou cu Cicâldău, de exemplu? Cicâldău e mult mai complet. Boutoutaou e mai de mâna a doua, cam așa, care putea să joace mai bine la Cluj, unde intra într-un alt colectiv decât la FCSB, unde trebuie să fie cireașa de pe tort. Mie nu-mi place, chiar dacă alții au observat chestii la el.
A arătat cu Rapid, a dat două goluri, dar nu sunt reușite de maestru. Are bazinul jos, seamănă cu belgianul Hazard, dar nu e chiar așa. Au dat ceva bani pe el… nu știu ce să zic”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.
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