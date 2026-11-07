Partida FCSB - Corvinul Hunedoara, din runda a 15-a din Superliga, are loc sâmbătă și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
GALERIE FOTO Gigi Becali, în tribune la meciul FCSB - Corvinul! Cum a fost surprins
Gigi Becali este prezent la meciul FCSB - Corvinul din Superliga.
Sursă foto: Prima Sport
Gigi Becali este prezent pe stadion la meciul echipei sale cu Corvinul și este pentru a doua oară când vine la un meci al echipei sale, de când a pe bancă este Laurențiu Reghecampf.
Patronul lui FCSB s-a salutat în loja VIP cu Bogdan Mara, fostul oficial de la CFR Cluj.
Echipele de start din FCSB - Corvinul
FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, L.Stancu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș. Rezerve: M.Popa, M.Popescu, Batubinsika, J. Paolo, Arad, Gnahore, D. Popa, Politic, Al. Stoian. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.
Corvinul: Frânculescu - F. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa - Cărăruș, D. Albu, Fabry - Yeboah, Gillard, D. Pîrvulescu. Rezerve: C. Sandu, Abualnadi, M. Bratu, Hayatu, Hrezdac, Ribeiro, Uche Goodlad, Espinosa. Antrenor: Florin Maxim.
Sursă foto: Catia Tănase, reporter PRO TV
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