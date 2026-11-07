Partida FCSB - Corvinul Hunedoara, din runda a 15-a din Superliga, are loc sâmbătă și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ce au putut să scandeze fanii Corvinului Hunedoara pe Arena Națională, la meciul cu FCSB

Ce au putut să scandeze fanii Corvinului Hunedoara pe Arena Națională, la meciul cu FCSB

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Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Sursă foto: Prima Sport

Gigi Becali este prezent pe stadion la meciul echipei sale cu Corvinul și este pentru a doua oară când vine la un meci al echipei sale, de când a pe bancă este Laurențiu Reghecampf.

Patronul lui FCSB s-a salutat în loja VIP cu Bogdan Mara, fostul oficial de la CFR Cluj.

Echipele de start din FCSB - Corvinul

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, L.Stancu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș. Rezerve: M.Popa, M.Popescu, Batubinsika, J. Paolo, Arad, Gnahore, D. Popa, Politic, Al. Stoian. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Corvinul: Frânculescu - F. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa - Cărăruș, D. Albu, Fabry - Yeboah, Gillard, D. Pîrvulescu. Rezerve: C. Sandu, Abualnadi, M. Bratu, Hayatu, Hrezdac, Ribeiro, Uche Goodlad, Espinosa. Antrenor: Florin Maxim.