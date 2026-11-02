Râd de necazul lui Reghecampf: „Fugarul a pierdut“

Chiar dacă fosta echipă a lui „Reghe“ merge bine și cu înlocuitorul acestuia, spaniolul Pablo Franco (46 de ani), fiind calificată în grupele Champions League și aflată în lupta pentru titlu, fanii n-au uitat „trădarea“ antrenorului român. Și abia așteaptă ca Reghecampf să-și „rupă gâtul“, la FCSB. Așa se explică reacția de bucurie, care a însoțit vestea potrivit căreia românul tocmai a pierdut prima sa partidă, în România.

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) nu prea a lăsat loc de „Bună ziua“, la cum și-a rupt contractul cu Esperance Tunis, semnat în iunie, ca să preia FCSB, în septembrie.

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„Fugarul a suferit prima sa înfrângere cu Steaua București“

După victoriile sale succesive din campionat, 1-0 cu Oțelul Galați, 2-1 cu FC Voluntari și 4-1 cu Rapid, FCSB a înregistrat și primul eșec, de după revenirea lui „Reghe“: 0-1 în a doua etapă din Cupa României, pe terenul divizionarei secunde, Gloria Bistrița. De acest rezultat s-a aflat și în Tunisia. Iar suporterii lui Esperance au exultat, salutând eșecul fostului lor antrenor. Cu precizarea că arabii n-au aflat că FCSB nu e Steaua.

„Reghecampf a pierdut cu Steaua București, în Cupa României, 0-1 cu Gloria Bistrița, un club de liga a doua. E prima înfrângere pentru <<fugarul>> Reghecampf “, a notat pagina dedicată suporterilor lui Esperance.

Iar rezultatul din meciul Gloria Bistrița – FCSB (1-0) a ajuns și pe site-ul footballtunisien.com. Aici, știrea întitulată „Steaua București a fost învinsă de o divizionară secundă în Cupa României“ i-a bucurat pe vizitatorii site-ului, după cum se poate vedea din reacțiile postate la secțiunea de comentarii.

Reghecampf a câștigat un trofeu cu Esperance Tunis

Până să ajungă un personaj negativ la Esperance, Laurențiu Reghecampf a avut un prim mandat foarte bun, la această formație. Între noiembrie 2024 – martie 2025, românul a stat pe bancă în 24 de partide: 16 victorii, 6 egaluri, 2 înfrângeri. Grație acestui parcurs, Reghecampf a cucerit Supercupa Tunisiei și a fost în cursa pentru titlu. Îndepărtarea sa, la vremea respectivă, a fost o decizie șocantă, fără o explicație concretă.