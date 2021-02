Gigi Becali, gasit VINOVAT pentru infrangerea cu Hermannstadt! "N-a mutat acolo unde trebuia! Petrea n-ar fi facut asta"

FCSB a fost invinsa de FC Hermannstadt cu 1-0 si poate pierde pozitia de lider al Ligii 1 dupa meciul CFR-ului.

Ros-albastrii au ajuns la trei infrangeri consecutive cu 1-0, toate obtinute in doar 8 zile. Dupa meciul de la Medias, Ilie Dumitrescu a comentat schimbarile pe care Toni Petrea le-a facut la pauza, punctand ca este convins ca Becali a fost 'creierul' acestor modificari.

Fostul fotbalist a atras atentia asupra faptului ca FCSB a schimbat in aparare si nu in atac, declarandu-se surprins. In plus, Dumitrescu a vorbit si despre evolutiile 'perlelor' lui Gigi Becali, dar si despre declaratiile facute de antrenorul celor de la FCSB la finalul partidei.

"Ma asteptam sa sacrifice un mijlocas defensiv la pauza si sa introduca un varf. Dar au fost schimbati la pauza cei care au gresit in aparare, Cristea si Radunovic, cu Nedelcu si Pantiru.

Normal ca mutarea asta a fost facuta de Gigi Becali la pauza. Nu ar fi facut-o Petrea. N-a mutat acolo unde trebuia ca sa intre in joc. Radunovic a facut doar o greseala. Poti spune ca Pantiru e mai ofensiv...

Daca Petrea a spus ca baietii lui au jucat prea individual, inseamna ca nu s-au respectat automatismele de joc. Ca nu au respectat planul tactic stabilit de dinainte.

Cei mai importanti jucatori n-au avut o seara buna. Si nici cu Dinamo, nici cu Academica Clinceni. Florinel Coman? Intalnesti un adversar care acopera bine zonele si apar problemele. Daca nu-ti fac diferenta nici el, nici Morutan, nici Tanase, nici Octavian Popescu, e greu sa castigi.

Popescu a mai facut diferenta in unele momente, cand a mai scos 11 metri. Hermannstadt a avut ocaziile mari ale jocului, mie mi-a placut. S-a organizat bine in seara asta. Mereu au fost doi contra unu, au stat bine, au acoperit excelent zonele", a declarat Ilie Dumitrescu, la DigiSport.