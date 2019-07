Gigi Becali, FORTAT sa faca transferul de un milion! FCSB, negocieri pe FAST FORWARD pentru jucatorul care a impresionat la EURO

Un nou sezon, aceleasi probleme pentru FCSB.



FCSB are din nou probleme in defensiva, de aceasta data la nivelul fundasilor laterali. Gigi Becali i-a cedat pe Junior Morais si Romario Benzar, iar acum echipa a ramas descoperita pe flancuri.

Belu ar putea acoperi banda dreapta, insa pe partea stanga FCSB trebuie sa transfere un jucator avand in vedere Momcilovic si Stan sunt accidentati, iar Bradley de Nooijer a refuzat oferta lui Gigi Becali. Potrivit TelekomSport, Gigi Becali va intensifica negocierile cu Sepsi pentru aducerea lui Florin Stefan.

Florin Stefan are 23 de ani si a impresionat in nationala Romaniei la Campionatul European U21. Sepsi cere un milion de euro in schimbul jucatorului, suma considerata initial mult prea mare de patronul FCSB. Totusi, avand in vedere ca nu poate lasa un post sensibil descoperit inaintea unui sezon incarcat, Gigi Becali va incerca sa-l aduca pe Stefan in perioada urmatoare.