Gigi Becali, facut praf de Vlad Achim! "Deciziile erau luate de el si chiar nu aveam ce sa fac"

Vlad Achim nu a uitat de perioada petrecuta la FCSB.

Fostul mijlocas de la Viitorul s-a transferat liber de contract la Dinamo in aceasta vara. El a declarat ca nu putea sa isi impuna punctul de vedere la FCSB, deoarece Gigi Becali taia si spanzura la echipa. Achim a mai spus ca pe finalul contractului isi dorea sa prinda cat mai multe minute ca sa fie transferat de alta echipa.

"Nici nu stiu daca puteam sa o numesc presiune pe cea a patronului, pentru ca deciziile erau luate si chiar nu aveam ce sa fac. Se luau niste decizii si ce poti sa faci atunci cand decizia este luata? Cand e vorba de antrenor, mai ales la Hagi trebuie sa demonstrezi atat la meciuri cat si la antrenamente, urmareste foarte atent toate aceste detalii si nu poti merge relaxant. Nu stiu daca antrenorul chiar nu avea niciun cuvant de spus. Eu cred ca mai puteau si ei sa faca anumite lucruri. Bineinteles, cand mai aparea la televizor si vorbea de mine era clar ca decizia este luata de el.

Era greu, dar incercam sa fac tot ce pot ca sa mai prind meciuri si sa reusesc sa plec in alta parte. Pentru ca, mai ales in ultima jumatate de an, cam asta a fost obiectivul meu, sa ma duc undeva unde sa imi fie bine", a declarat Vlad Achim pentru TelekomSport.

Vlad Achim a evoluat pentru FCSB intre 2015 si 2018. El a jucat 48 de partide pentru echipa patronata de Gigi Becali, a inscris 4 goluri si a oferit 2 pase decisive.