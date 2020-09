Fost jucator de la FC Voluntari, aproape de grupele Ligii Campionilor! Becali era cat pe ce sa-l ia dar se zgarcise la cateva sute de mii de euro

Aissa Laidouni, fostul mijlocas de la Voluntari, a fost transferat vara aceasta de Ferencvaros in schimbul a 600 de mii de euro.

Laidouni a fost integralist in meciul de aseara din playoff-ul Ligii Campionilor, impotriva celor de la Molde, incheiat cu scorul de 3-3. Mijlocasul in varsta de 23 de ani a fost dorit si de FCSB. Gigi Becali s-ar fi inteles cu cei de la Voluntari pentru transferul lui Laidouni, insa intelegerea ar fi picat din cauza neintelegerilor dintre club si impresar.

"Avea 5000 de euro si mi-a zis sa vorbesc cu impresarul. Ii ofer 10.000, daca impresarul nu vrea sau vrea bani, la revedere. Nu stam noi dupa Laidouni si dupa impresari", declara Becali in 2019.

Laidouni este cotat in prezent la 500.000 de euro.

???? Transfer news | Aïssa Laïdouni will continue his career at Ferencváros ????#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/RT8CPaWVA3