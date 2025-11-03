Finanțatorul "roș-albaștrilor" este revoltat că Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a prelungit contractul pe 10 ani, până în 2035, și lansează acuzații extrem de grave: susține, fără dovezi, că s-ar fi luat o mită de jumătate de milion de euro pentru parafarea înțelegerii.



Conflictul pornește de la decizia Ligii, aprobată încă din luna august în Adunarea Generală cu 15 voturi "pentru" (din 16 cluburi prezente).



Contractul prevede ca în perioada 2025-2032, cluburile să împartă 37 de milioane de euro pe sezon, urmând ca între 2032 și 2035 suma să crească la 43 de milioane de euro anual.



"Asta nu e tâlhărie, e topor în cap!"



Patronul liderului din Superliga consideră că înțelegerea pe un deceniu este catastrofală pentru fotbalul românesc, argumentând că sumele vor crește exponențial în anii următori datorită tehnologiei.



Gigi Becali a tunat și i-a acuzat pe ceilalți patroni de pasivitate, nominalizându-i pe Dan Șucu (Rapid) și Mihai Rotaru (Universitatea Craiova).



"Îţi dai seama cum a ajuns fotbalul la noi? În primul rând, mi-e ruşine de Gino (n.r. - Iorgulescu, șeful LPF). Şucu doarme, Mihai Rotaru doarme… Bă, cum să dăm drepturile la Ligă pe 10 ani? Peste 10 ani dăm drepturile cu 100 de milioane, sunteţi nebuni? Avansează tehnologia. Peste doi ani poţi să vinzi cu 50 de milioane", a spus Becali, pentru Fanatik.



Finanțatorul FCSB a mers chiar mai departe și a vorbit despre o posibilă mită: "I-am dat telefon șefului de la Concurenţă, lui Chiriţoiu (n.r. - Bogdan Chirițoiu). I-am spus că cine va milita pentru prelungirea contractului de drepturi tv pe 10 ani, ăla a luat cel puţin 500.000 șpagă. Asta nu e tâlhărie... E topor în cap, ziua în amiaza mare!"



"Contest în instanţă!"



Culmea este că, deși acum este vehement, reprezentantul FCSB la Adunarea Generală a votat în favoarea prelungirii. Becali susține însă că votul a fost viciat și că subiectul nu figura pe ordinea de zi.



"A fost ăla al meu, un băiat de la club, l-a trimis MM. L-am şi certat: «Băi Mihai, nu mai trimite la Ligă pe oricine!». Ăla, săracul, a votat. Nici măcar nu era pe ordinea de zi şi votează la foc automat. Păi, ce faceţi, bă? Nici noaptea nu se fură aşa!", a continuat acesta.



Gigi Becali a anunțat că va ataca înțelegerea în instanță: "Eu am tăcut din gură din respect pentru Gino, că am crescut cu el. Dar voi, Șucu, Rotaru? Băi Şucule, cum permiţi aşa ceva? Contest în instanţă. Nu există în lume aşa ceva! Contract pe 10 ani? Am tăcut, dar gata! Am izbucnit".

