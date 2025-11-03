Nemulțumit de anumiți jucători din echipa sa, patronul campioanei a anunțat schimbări în iarnă, chiar dacă echipa sa a intrat pe o pantă ascendentă și a ajuns la doar trei puncte de zona play-off-ului.



Becali este hotărât să scape de anumiți jucători, dar să și aducă ”4-5” în următoarea perioadă de mercato. În schimbul acestora, omul care decide totul la FCSB este hotărât să scoată din conturi peste ”5-6 milioane de euro”.



Gigi Becali pregătește transferuri tari la FCSB



În această perioadă, FCSB și-a umplut conturile. A încasat peste șase milioane din partea UEFA pentru calificarea în faza principală din Europa League, iar recent a primit și banii de pe urma transferului lui Florinel Coman, adică încă șase milioane de euro.



„Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM, el e priceput în asta. Nici nu îi știi, nu îi cunoști. 4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum.



Lasă-l pe Louis Munteanu, să fie sănătos, nu ai văzut că vor 18 milioane? Nu discutăm de Louis Munteanu acum, Horia. Nu are rost. A fost când a fost, hai să așteptăm să vină iarna, transferurile, și vedem.



Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta, fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. De atacanți nici nu am pus problema, că atacanți avem, Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă, nu are rost, avem trei atacanți, Alibec, Bîrligea, Thiam. Îl pui și pe Stoian, nu are rost, nu discutăm”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.



FCSB nu se va putea baza pe Ionuț Cercel pentru meciul cu Basel



Ionuț Cercel a evoluat pe poziția de fundaș central în meciul cu ”U” Cluj, pentru că echipa campioană a României are mari probleme cu accidentările pe acel post.



Cu toate acestea, FCSB nu se va putea baza pe el pentru meciul cu Basel din Europa League pentru că fundașul nu se află pe lista UEFA a formației bucureștene.

