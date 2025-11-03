Oficialii de la FC Voluntari, clubul unde Cernat este manager, au blocat transferul, iar patronul roș-albaștrilor a trimis "săgeți" către finul său, Florentin Pandele, pe care îl consideră decidentul principal la echipa ilfoveană.



Mihai Stoica a fost cel care l-a propus pe Cernat, în contextul în care FCSB a reînceput să caute jucători în străinătate și avea nevoie de un om dedicat supravegherii acestora.



Deși Becali era dispus să negocieze, răspunsul de la Voluntari a fost tranșant. Bogdan Bălănescu, președintele clubului, a transmis public că "nu se pune problema" ca fostul mijlocaș să plece la campioană.



"Putea să facă un gest, că-l vrea nașul"



Gigi Becali s-a arătat dezamăgit față de atitudinea finului său, Florentin Pandele. Patronul FCSB se aștepta ca relația de rudenie să faciliteze mutarea.



"I-am spus că nu îl iau decât cu acordul finului. E acordul finului, îl iau. Dacă nu se pune problema, nu-l iau. Pe mine nu mă interesează", a început Becali, potrivit Fanatik.



Acesta a continuat, lăsând să se înțeleagă că se simte nerespectat de lipsa de reciprocitate: "MM l-a vrut pe Cernat. I-am zis că nu pot să iau omul finului. Finul trebuia să țină cont, dacă vrea băiatul, că e pentru nașul. Putea să facă, dar oamenii nu sunt ca mine. Putea să facă un gest, că-l vrea nașul. Oamenii nu fac gesturi cum face nașul".



În acest moment, FCSB îl are trecut în acte ca director sportiv pe Ionuț Luțu, însă această funcție este ocupată doar pentru a îndeplini cerințele de licențiere impuse de regulamente.

