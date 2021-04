Florin Talpan, un nou atac la adresa FCSB-ului! "Se lauda mincinos! Mi se pare rusinos!"

Razboiul dintre Steaua si FCSB continua.

Florin Talpan a tinut sa faca niste lamuriri, dupa ce in spatiul online au aparut anumite informatii ca in procesul dintre FCSB si Steaua, echipa lui Gigi Becali a avut castig de cauza si echipa armatei mai trebuie sa prezinte documente de interes public esentiale in aceast scandal.

"S-a admis IN PARTE. Mai mult decat atat, ce s-a admis de catre instanta la punctul 5, se poate regasi si in monitorul oficial, care este public, monitor pe care ei insisi il numesc in actiune la punctul 5. Cititi Monitorul si veti regasi raspunsul la solicitare. In privinta punctului 3 din cerere, acest act juridic la care se face referire si pe care il solicita reclamantii, ar trebui sa fie si in posesia lui FCSB pentru ca este in principiu un act comun ce se regaseste la toti participantii actului juridic. Ambele capete de cerere sunt deci lipsite de interes. Citez din cele trei puncte admise pe fond :

– Decizia/ordinul/actul juridic prin care, în aprilie 1998, secția de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, precum și continuitatea sportivă și tradițiile glorioase ale acestei secții au fost transferate către Asociația Fotbal Club Steaua București.

– Regulamentele de organizare a Clubului Sportiv al Armatei din aprilie 1998 până în prezent.

– Decizia de „înființare a unei echipe de fotbal” edictată/emisă de Clubul Sportiv al Armatei, potrivit Monitorului Oficial nr. 533 din 21 aprilie 2017, precum și actele juridice care au fundamentat și au creat condițiile specifice propice ale acestui demers de înființare a unei secții de fotbal", se arată în comunicatul scris de Florin Talpan.