"E un mare talent, dar e destrabalat in joc!" Critici fara mila pentru un titular al FCSB-ului dupa infrangerea de la Craiova

FCSB a pierdut la Craiova, 2-0, si a coborat pe locul 2 in clasament.

Echipa antrenata de Toni Petrea nu a avut cea mai buna reprezentatie la Craiova si a pierdut, 2-0, in ciuda faptului ca a avut un om in plus timp de mai bine de 30 minute in repriza secunda. Unul dintre fotbalistii de la care toata lumea se asteapta sa faca diferenta, Olimpiu Morutan, nu a avut realizari si a fost foarte bine blocat de experimentatii fundasi ai Craiovei, insa, Dumitru Dragomir nu are mila de mijlocasul ofensiv al FCSB-ului, despre care spune ca neordonat in joc.

"Craiova a fost o echipa cu o ambitie extraordinara atat in teren, cat si in tribune. Nu l-ati vazut pe Cartu? Ce pasiune nemaipomenita pun oltenii! FCSB nu putea castiga acest meci. Craiova a fost mai matura. Ce ambitie am vazut la echipa Craiovei! Muscau din adversari, n-am mai vazut asa ceva de mult timp. Istvan Kovacs n-a facut greseli mari, dar eu as fi dat acel penalty.

Craiova nu putea pierde acest meci. Ma asteptam ca FCSB sa aiba un cap limpede. Dar Morutan a vrut iar sa iasa el in evidenta. Nu-l cheama nimeni la raport pe Morutan? Trebuie disciplinat, nu se poate! Doar cu talentul nu faci nimic. E un mare talent, dar e destrabalat in joc. Tanase nu poate juca daca n-are un mijlocas de creatie. Mijlocul FCSB-ului a fost la pamant, acolo s-a jucat meciul. Lipsa lui Olaru duce la pierderea campionatului, ascultati-ma!", a declarat Dumitru Dragomir pentru GSP.