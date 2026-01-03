Tehnicianul român este liber de contract de la finalul sezonului trecut, când s-a despărțit de Rapid.

Marius Șumudică va câștiga o avere la Al Okhdood

Aventura lui Șumudică la Rapid nu s-a încheiat așa cum și-ar fi dorit antrenorul, care a intrat într-un conflict cu conducerea clubului și a decis să părăsească echipa pe care o susține cu o etapă înainte de final.

În urmă cu câteva luni, s-a vehiculat că Marius Șumudică va semna cu o echipă din China, însă înțelegerea a picat. Anul nou vine, însă, cu o veste bună pentru antrenorul român.

Șumudică este gata să revină în iarbă și va ajunge într-un campionat pe care îl cunoaște destul de bine. Arabii au anunțat că tehnicianul s-a înțeles cu Al Okhdood și va prelua echipa. Șumudică va avea, însă, o misiune dificilă și va lupta pentru evitarea retrogradării.

Datorită acestui lucru, potrivit Fanatik, Șumudică va încasa un salariu imens la noua sa echipă, 600.000 de euro până la finalul acestui sezon și un bonus de 150.000 de euro, sume ce vor fi împărțite cu colaboratorii săi.

Sursa citată scrie că, în cazul în care va reuși să salveze echipa de la retrogradare, contractul lui Șumudică se va prelungi cu încă un sezon, caz în care va crește și salariul antrenorului la 1,5 milioane de euro.

