Fostul internațional l-a taxat pe Gigi Becali pentru deciziile din timpul partidei, sugerând că FCSB merita să piardă din cauza modului în care a fost gestionat meciul.



Remiza a fost obținută dramatic de FCSB, cu un gol în minutul 90+3, într-un meci în care campioana a terminat în 10 oameni.



"Mai corect era să piardă FCSB-ul"



Basarab Panduru a criticat în termeni duri improvizațiile tactice la care a fost supusă echipa, în special mutarea lui Juri Cisotti pe mai multe posturi, culminând cu cel de fundaș dreapta.



"Nebunie de meci rezultatul ăsta de 3-3", a început Panduru analiza la Prima Sport. "Când te uiţi la început şi te uiţi la sfârşit şi vezi toate mişcările făcute, te miri că reuşeşte să egaleze pe final. La ce schimbări s-au făcut, mai corect era să piardă FCSB-ul".



Fostul internațional a detaliat ce l-a șocat: "Să-l iei din extremă stângă de Cisotti, să-l treci prin mijloc şi să-l pui fundaş dreapta, nişte lucruri inimaginabile. Uitându-te la lucrurile astea, te gândeşti, ce se întâmplă? Parcă nu prea e normal".



Meci nebun la Sibiu



Partida de la Sibiu a avut un scenariu imprevizibil. FCSB a deschis rapid scorul prin Thiam (4'), dar Hermannstadt a întors rezultatul prin "dubla" lui Aurelian Chițu (26', 55'). Miculescu (63') a egalat pentru roș-albaștri, înainte ca Daniel Bîrligea să fie eliminat (81') pentru proteste.



Gazdele au crezut că dau lovitura prin golul lui Luca Stancu (87'), însă Denis Politic (90+3') a salvat un punct pentru FCSB în prelungiri.

