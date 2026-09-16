Patronul FCSB a cerut mai mult respect pentru investitorii privați din Superliga și a vorbit despre sumele pe care le achită clubul.

Gigi Becali: „Îmi duc soarta eu singur așa cum îmi place”

Latifundiarul din Pipera a intervenit telefonic la VOYO SPORT LIVE, emisiune difuzată de luni până vineri pe VOYO SPORT 1, și a explicat că nu vrea ca FCSB să ajungă în situația unor cluburi de tradiție care au dispărut din fotbalul românesc.

„Nu vreau să intru în faliment cum au intrat toți în faliment, toate echipele: Sibiu, Timișoara, Galați, Rapid, toate! Toate desființate, toate. Eu nu vreau. Și, ca atare, dacă nu vreau, îmi duc soarta eu singur așa cum îmi place mie, pe banii mei”, a spus Becali.

„Duceți-vă la balamuc dacă nu purtați respect!”

Finanțatorul campioanei a continuat atacul și a cerut respect din partea celor care conduc fotbalul românesc.

„Domne, că nu știu ce comisii... Du-te, bă, cu comisiile tale! Prima dată să fiți oameni, să arbitrați cu capul pe umeri. Dacă ești cu capul la balamuc... Băi, purtați respect! Purtați respect, nebunilor! Duceți-vă la balamuc dacă nu purtați respect! Voi luați salarii toți, federație, comisii, din banii pe care îi dau eu”, a declarat patronul FCSB.

Becali a oferit și un exemplu legat de taxele achitate de club: „Pe lângă milionul de euro pe care îl dau salariu la jucător (n.r - Denis Drăguș), care e la echipa națională, mai dau și 300.000 taxe la stat numai pentru un jucător. Nu mai spun că dau vreo 3 milioane taxe pe an numai impozite pe salarii”.