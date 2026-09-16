Integralist la gruparea spaniolă, Ionuț Radu a încasat un gol în minutul 88, după ce Balkovec a șutat violent de la mare distanță. Chiar dacă a fost pe direcția balonului, portarul român nu a putut respinge în afara terenului, astfel că Omonia a bifat o victorie importantă în prima rundă din Europa League.

Florin Tănase a jucat doar două minute în Omonia Nicosia - Celta Vigo

Celălalt român implicat în această confruntare, Florin Tănase, a fost pe bancă la Omonia Nicosia, dar a reușit să bifeze câteva minute spre finalul partidei. În minutul 90+3, antrenorul l-a aruncat în joc pe internaționalul român, astfel că acesta a prins doar două minute până la finalul jocului.

În următoarea rundă din Europa League, Omonia Nicosia, campioana din Cipru, o va întâlni pe NK Celje în deplasare, în timp ce Celta Vigo va avea parte de un test infernal, pe teren propriu, cu Juventus, una dintre favoritele pentru câștigarea Europa League.

Omonia a înregistrat două remize și o victorie în primele trei etape de campionat.

Echipele de start din Omonia Nicosia - Celta Vigo

Deși la echipă a fost transferat Bayindir de la Manchester United, Ionuț Radu se bucură de încrederea totală a antrenorului și a fost titularizat și în partida din UEFA Europa League.

Omonia: Fabiano - Duverne, Coulibaly, Satka, Balkovec - Maric, Andreou - Ewandro, Tankovic, Montnor - Diony. Rezerve: Brouwers, Christoforou, Christou, Kakoullis, Kaminski, Konstantinidis, Mayambela, Michail, Nego, Neofytou, Simic, Tănase. Antrenor: Henning Berg

Celta: I. Radu - Rodriguez, Starfelt, Alonso - Nunez, Roman, Burcio, Carreira - Driouech, Duran, Jugtla. Rezerve: Alvarez, Bayindir, Caceres, Faye, Febas, Galan, Gonzalez, Iglesias, Lago, Moriba, Rueda, Swedberg. Antrenor: Claudio Giraldez