Aflată într-o situație critică în campionat după eșecul cu ultima clasată Metaloglobus (1-2), FCSB, locul 12 în Superliga, va înfrunta în Europa League una dintre cele mai în formă echipe din Serie A. Bologna are trei victorii și o remiză în ultimele patru etape și se află pe locul 5, cu doar 3 puncte sub liderul Milan.

Bologna va menaja mai mulți jucători importanți la meciul cu FCSB



La meciul cu FCSB, Bologna ar urma să odihnească mai mulți titulari obișnuiți, susține presa din Italia. Pe lângă starul Ciro Immobile, încă accidentat și neinclus pe lista UEFA, alte nume importante ar urma să fie menajate pentru duelul de campionat cu Fiorentina, programat duminică.



"Pe lângă Immobile, Sulemana, De Silvestri și Dominguez, neincluși pe lista UEFA, este așteptată o rotație masivă la meciul cu FCSB. Ideea lui Vincenzo Italiano este să odihnească unii titulari și să le ofere minute celor care au jucat mai puțin. Bologna vrea să aibă cea mai bună echipă la dispoziție în duelul cu Fiorentina, unul cu o semnificație aparte inclusiv pentru antrenor", scrie Tuttomercatoweb.



Chiar și așa, nu vor lipsi nume importante din echipa celor de la Bologna. Riccardo Orsolini, golgheterul din Serie A, este anunțat titular la București după ce în weekend a început pe banca de rezerve partida cu Cagliari (2-0) și a înscris la 20 de minute după intrarea pe teren.



În poziția de număr 9, Bologna ar urma să mizeze pe argentinianul Santiago Castro (21 de ani), cel care a marcat un singur gol în acest sezon. Fundașii Jhon Lucumi (27 de ani) și Charalampos Lykogiannis (31 de ani) sunt și ei anunțați titulari contra lui FCSB, după ce împotriva lui Cagliari nu au făcut parte din primul 11.



De asemenea, mijlocașul croat Nikola Moro (27 de ani) ar urma să debuteze în acest sezon de Europa League, după ce la duelurile cu Aston Villa (0-1) și Freiburg (1-1) a fost rezervă neutilizată.

Cum a arătat Bologna la meciul cu Cagliari, de duminică

