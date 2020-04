Afacerea care ar fi putut schimba totul! Milioanele lui Becali puteau ajunge la alta echipa! Pe cine a vrut sa preia inainte sa arunce cu banii la FCSB: "Am vrut sa investesc acolo!"

Becali ar fi putut fi investitorul altei echipei inainte de a prelua FCSB.

Gigi Becali a preluat-o pe FCSB in anul 2003, insa situatia ar fi putut fi cu totul si cu totul alta. In anul 2000, patronul ros-albastrilor a fost pe punctul de a prelua alt club din Romania.

Ia iarna anului 2000, FC Onesti se afla la retrogradare in prima liga din Romania, iar formatia moldoveana ar fi putut fi preluata de Gigi Becali. La acea vreme s-a scris despre faptul ca Becali ar fi vrut sa investeasca 500.000 de dolari la FC Onesti, iar obiectivul era sa duca echipa in cupele europene.

"Am de gand sa investesc 500.000 de dolari pentru ca Onestiul sa ramana in Divizia A. Asta la inceput, pentru ca vreau sa duc echipa in cupele europene. Ma bazez mult si pe ajutorul familiei. Eu voi fi actionar majoritar, nu sponsor, pentru ca sponsorii baga bani pe care nu-i mai vad inapoi. Eu vreau sa-i recuperez in timp", declara Gigi Becali la acea vreme.

Dumitru Dragomir a aflat de planul lui Gigi Becali si l-a oprit pe acesta sa investeasca la Onesti, care era o echipa mica din fotbalul romanesc. Fostul presedinte al echipei moldovene a povestit cum a picat totul.

"Gigi era dornic sa fie cunoscut. De aceea a venit la Onesti. Il rodea faptul ca verisorii sai, Giovanni si Victor, erau cunoscuti de toata lumea, iar el nu. Cand a auzit ca vrea sa preia Onestiul, Dumitru Dragomir i-a zis ca e o echipa prea mica pentru el. Tot Dragomir l-a sfatuit sa incerce sa ia Steaua", a spus Nicolae Puiu la acea vreme.

In acest moment, FC Onesti nu mai exista pe harta fotbalului romanesc. La finalul sezonului 1999-2000, FC Onesti a retrogradat in liga a doua. In sezonul 2002-2003, s-a aflat in lupta pentru promovarea in primul esalon, insa a terminat pe locul al treilea. In 2004, FC Onesti s-a desfiintat, iar in 2009 echipa a fost reinfintata sub numele de FCM Onesti. In 2012 echipa si-a schimbat numele in Dinamo Onesti si a jucat doar in ligile inferioare. In 2015, echipa din orasul in care s-a nascut Nadia Comaneci a disparut din nou de pe harta fotbalului romanesc.