Gigi Becali, avertisment pentru Toni Petrea: „Asta am pus când mi-a plecat antrenorul!”

Patronul FCSB a susținut în direct la PRO X, că și-ar fi dorit ca fotbaliștii săi să arate mai multă dăruire, să alerge mai mult.

Nemulțumit de atitudinea jucătorilor, Becali i-a transmis și lui Toni Petrea un advertisment subtil. Omult de afaceri i-a amintit acestuia că atunci când l-a demis pe Iordănescu a spus că nu-i place jocul echipei, lucru care nu s-a schimbat nici după venirea lui Toni Petrea.

Becali: „Ce am jucat aseară nu-mi convine!”

„Noi în 11 oameni dădeam mingi la adversar, pasam aiurea, nu ai cum să câștigi campionatul dacă nu joci. Nu îmi convine ce am jucat aseară. Când a plecat un antrenor, am spus că nu îmi îmi plăcea ce jucăm. Acum știu, ce am jucat aseară nu-mi convine”, a spus Gigi Becali la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

FCSB s-a impus în derbiul cu Dinamo, scor 0-3, și s-a apropiat la șapte puncte de CFR în clasament, iar ardelenii sunt obligați să câștige luni seara, pe teren propriu, duelul cu FC Botoșani, dacă vor să se distanțeze înapoi la zece puncte de principala rivală la titlu.

Gigi Becali pune tunurile pe jucătorii săi după victoria cu Dinamo

Becali și-a exprimat clar nemulțumirea după meciul slab făcut de jucătorii săi, pe care nu s-a sfiit să îi critice pentru prestația din teren.

„Nu se joacă numai că îl avem pe Tavi Popescu și dă goluri de geniu, trebuie să lupte și el, Tănase trebuie să joace și el. Nu mi-a plăcut nici de Cordea, de la care mă așteptam la mai multe, făcuse meci bun cu CFR.

Mi-a plăcut de Radunovic, și Oaidă, căruia nu îi poți cere calitate, dar măcar dă război. Doar doi jucători mi-au plăcut aseară. Nici Tavi nu mi-a plăcut, vreau să alerge, nu să dea doar goluri de geniu, nu pot lua milioane pe el dacă așteaptă mingea”, a declarat Gigi Becali la PRO X - mai multe detalii AICI.