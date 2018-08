Gigi Becali, atac la un fost capitan de legenda al Stelei: "Cand dadeam la jucatori 5-6 mii de euro, lui ii dadeam 25.000 de mii de euro!"

Gigi Becali nu s-a putut abtine sa nu vorbeasca din nou despre Mirel Radoi.

Intrebat despre numirea finului sau la nationala Under 21 a Romaniei, Gigi Becali si-a adus aminte de declaratiile facute de Radoi in urma cu cateva saptamani si i-a sugerat acestuia sa fie mai atent atunci cand vorbeste despre FCSB.



"Cu Mirel Radoi, foarte bine. Sa ii ajute Dumnezeu, ca e baiat bun, ca stie fotbal. Sa ii ajute Dumnezeu, dar sa nu mai vorbeasca de rau pe nasul sau. Ca sa ii ajute Dumnezeu, sa termine cu atacurile la nasul lui. Ca nasul lui nu i-a facut niciodata nici cel mai mic rau. Sa nu mai vorbeasca cu 'el', ci cu 'dansul'. I-am facut numai bine. Cand dadeam la jucatori 5-6 mii de euro, lui ii dadeam 25.000 de mii de euro. Adica 300.000 de euro pe an", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Disputa dintre cei a pornit pe 19 iulie atunci cand Mirel Radoi a declarat ca Gigi Becali duce clubul spre faliment. "In loc sa incerce sa aiba profit cu investitia pe care a facut-o, el o duce spre faliment! Eu spun cam unde duce drumul, daca ei continua astfel de strategii”, declara Radoi.

Radoi, ajuns acum la 37 de ani, a jucat la Steaua in perioada 2000-2008 si a fost director tehnic la FCSB, pentru o scurta perioada, in 2015.