"Sunt 32 de substante drogangiste!" Schimbarea URIASA anuntata de Becali la FCSB! A luat o decizie radicala: "O sa trec asta in toate contractele!"

Becali da lege antifumat la FCSB. :)

Va trece in toate contractele jucatorilor ca nu mai au voie cu tigari. Coman si Benzar l-au asigurat ca s-au lasat, dar Becali nu crede nimic.

"De acum incolo, asa fac. Pun in contract sa nu se mai fumeze. Cand au venit jucatorii la Steaua, au stat in fata mea toti si au zis ca nu mai fumeaza. Nu le-am pus in contract. De acum incolo, le pun in contract. Cu Florinel am incredere si il mai sun din cand in cand. Ii zic sa nu mai fumeze decat 3 pe zi. El spune ca nu fumeaza nici macar una. Ma minte! Mi-au spus oameni, specialisti, ca tigara are 32 de substanta drogangiste. E greu sa te lasi acum!

Coman nu stie ca eu am spioni pusi pe urmele lui. Stiu tot, va dati seama. Ei nu mai ies in cluburi, se duc acasa la cate unul. Grup organizat e Coman, Tanase, Balasa. Daca poti sa-i desparti, e extraordinar. Benzar fumeaza o gramada, n-ai ce sa-i faci. Pe Tanase il rup de acolo, el se antreneaza, iubeste fotbalul, are dorinta si alearga mult. Cred ca rezolv, sunt pe cale de a rezolva. Si-au dat seama si ei ca nu pot ajunge mari daca nu au viata 100% sportiva", a spus Becali la PRO X.