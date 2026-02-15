Arbitrul a fluierat un fault inexistent și a acordat lovitură liberă pentru piteșteni. Micovschi a centrat în careu, iar Sierra a deviat cu capul în poarta lui Băbărău, dar, imediat după ce Micovschi a trimis balonul în careu, Petrescu a fluierat oprirea jocului, fără să existe un contact în careu sau un ofsaid. Drept urmare, golul a fost anulat, lucru ce i-a enervat la culme pe piteșteni.

Zeljko Kopic: ”Tot ce pot spune este că a fost o greșeală de arbitraj!”

Înaintea jocului cu Unirea Slobozia, Zeljko Kopic a fost întrebat despre eroarea flagrantă de arbitraj din meciul Petrolul -FC Argeș, scor 2-1.

Antrenorul lui Dinamo a transmis că nu crede în ”teorii ale conspirației” și s-a rezumat la a spune doar că a fost o greșeală mare de arbitraj din partea arbitrului Radu Petrescu.

”Nu vreau să discut despre teorii ale conspirației sau despre astfel de lucruri. Tot ce pot spune este că a fost o greșeală de arbitraj. O greșeală mare, atât. Pentru mine, subiectul se încheie aici.

Înțeleg că pentru toți cei implicați în fotbal – jucători, antrenori, conducători, investitori – rezultatele sunt extrem de importante. Când apar astfel de situații, este normal să nu te simți bine și să fie frustrant.

Dar acesta este fotbalul. Toată lumea trebuie să fie responsabilă pentru acțiunile sale. Vom vedea care vor fi deciziile finale în acest caz. Trebuie să acceptăm situațiile și să continuăm să luptăm, indiferent de orice”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.