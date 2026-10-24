Rapid a deschis scorul prin golul marcat de atacantul Filip Stojilkovic în minutul 11. Dar totul s-a schimbat în repriza secundă. FCSB a întors scorul prin reușitele semnate de Karlo Muhar (min. 58), Aymen Boutoutaou (min. 69 și min. 81) și Joao Paulo (min. 79).

Ce a declarat Aymen Boutoutaou după FCSB - Rapid 4-1

Introdus la pauză și autor al două goluri, Aymen Boutoutaou spune că MM Stoica și Laurențiu Reghecampf au multă încredere în calitățile sale, iar acest lucru îl ajută enorm:

"Sunt bucuros că am câștigat al 3-lea meci la rând alături de FCSB. După cum se spune, derby-urile se joacă și se câștigă. Sunt foarte fericit pentru acest succes. Indiferent dacă joc titular sau intru în repriza a doua, eu trebuie să îmi fac datoria.

Staff-ul și antrenorul a avut încredere în mine. Îi mulțumesc și trebuie să fac totul pentru a ajuta echipa. Sunt bucuros!

Țin să le mulțumesc antrenorului și lui MM Stoica, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o.

Au fost primele mele goluri în campionat și sper să continui tot așa. În fotbal există și critici. Ce a fost în trecut rămâne în trecut, iar eu mă focusez doar pe present", a transmis Aymen Boutoutaou, după FCSB - Rapid 4-1.

În urma acestui rezultat, FCSB urcă pe locul 6, cu 21 de puncte. Rapid rămâne pe locul 2, cu 27 de puncte, iar Dinamo se poate desprinde acum în fruntea clasamentului. "Câinii" vor întâlni CFR Cluj în deplasare, în această etapă.

FCSB a ajuns la trei victorii consecutive în Liga 1, iar în etapa următoare va avea un nou examen dificil. Elevii lui Laurențiu Reghecampf vor da piept cu Universitatea Cluj, în deplasare. În schimb, Rapid va disputa pe teren propriu, în Giulești, meciul cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

La partida disputată pe Arena Națională au asistat 38.353 de spectatori. Această cifră reprezintă un record de asistență pentru sezonul actual din Liga 1.