Presa din Azerbaidjan a scris în ultimele zile că Laurențiu Reghecampf își dorește să plece de la Neftchi Baku și să revină la FCSB, însă Gigi Becali refuză să vorbească despre această posibilitate, cel puțin pentru moment.

Gigi Becali: "Pintilii știe de la mine că rămâne dacă are rezultate. El se alintă"

Gigi Becali avansează ideea potrivit căreia interimarul Mihai Pintilii va obține un rezultat bun și în meciul cu FC U Craiova, de duminică, iar fostul mijlocaș va putea fi convins să rămână antrenor și după pauza competițională.

Omul de afaceri nu crede în declarațiile lui Pintilii, care a explicat că nu se simte pregătit să antreneze în acest moment, având în vedere că nu are licențele necesare și nici experiență în această funcție.

"Nu (n.r. despre varianta Reghecampf la FCSB). Dacă nu știu ce se întâmplă cu Pintilii, ce rost are să mai vorbesc despre alt antrenor? Vorbim despre altcineva când știu că nu rămâne Pintilii. Ipotetic nu are rost să vorbesc.



Deocamdată este Pintilii. Nu vreau să vorbesc despre altul. Pintilii spune că nu e pregătit pentru că se alintă. E smerenie ce spune el, el știe că poate să rămână. Oricum, el știe de la mine că dacă are rezultate rămâne", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Mihai Pintilii a spus nu vrea să rămână pe banca lui FCSB

După meciul cu Oțelul (0-0), Pintilii a explicat că dorința sa este de a nu mai ocupa funcția de antrenor și după pauza competițională.

"Eu am mai zis. Mai e un meci la Craiova, sper să luăm 3 puncte. V-am zis, după aia eu nu sunt pregătit. Nu am actele necesare și nu am calitatea asta. E și dorința mea, ține și de mine. Asta simt acum. Încă nu e momentul meu", a spus Pintilii.