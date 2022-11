Mihai Pintilii s-a decis după Oțelul - FCSB: "E dorința mea, asta simt acum"

După meciul cu Oțelul Galați, din Cupa României, scor 0-0, interimarul vicecampioanei s-a arătat dezamăgit de rezultat, însă a explicat că FCSB va lupta pentru calificarea în sferturile de finală până la capăt, chiar dacă șansele sunt destul de mici.

Mihai Pintilii nu vrea să rămână pe banca lui FCSB

De asemenea, Pintilii a explicat că dorința sa este de a nu mai ocupa funcția de antrenor și după pauza competițională, astfel că Gigi Becali trebuie să caute un nou antrenor.

"Un meci de uzură, băieții au încercat, și-au dat viața. Atât s-a putut. Mergem înainte. Voiam să câștig, d-aia am venit aici. Îmi pare rău, băieții au încercat, au avut și câteva șanse. Dacă Miculescu dădea gol la prima sau a doua încercare, se deschidea jocul. Tudor și Ciobanu au intrat foarte bine, mă bucur pentru ei, sper să muncească și de aici să fie un punct de pornire pentru ei.

(n.r - Puteți să vă luați gândul de la Cupa României?) Da... ne vom juca șansa până la urma urmei. Cât mai sunt șanse, vom încerca. N-avem nimic.

Miculescu e un jucător tânăr care vine din alt mediu. La FCSB trebuie să dai de 3-4 ori mai mult decât echipa de la care ai venit. Depinde și de el, trebuie să lucrăm cu el psihic și la antrenamente. Calități are, pentru că n-a fost adus pe banii ăștia pentru nicio calitate.

Mie mi-a plăcut meciul, a fost agresiv. Dacă pui piciorul la minge e perfect normal. Au avut atitudine.

Eu am mai zis. Mai e un meci la Craiova, sper să luăm 3 puncte. V-am zis, după aia eu nu sunt pregătit. Nu am actele necesare și nu am calitatea asta. E și dorința mea, ține și de mine. Asta simt acum. Încă nu e momentul meu.

În Cupă mai debutăm un copil, se mai permit anumite chestii, dar în campionat nu ai voie să faci pași greșiți. Urmează un meci important în campionat și trebuie să câștigăm", a spus Mihai Pintilii.

Clasament grupa B Cupa României

1. CS Mioveni - 6p (golaveraj 2-0)

2. UTA Arad - 4p (5-3)

3. FC Botoșani - 3p (1-1)

4. FCSB - 2p (2-2)

5. Oțelul Galați - 1p (0-1)

6. Gloria Buzău - 0p (1-4)

Meciuri rămase de disputat