Ovidiu Neacșu
Alexandru Matei, președintele Federației de Polo, a vorbit despre meciurile echipei de masculin de la Campionatul European de Polo de la Belgrad.

Echipa României de polo masculin va debuta la Campionatul European de Polo de la Belgrad. „Tricolorii” vor evolua împotriva Slovaciei, duminică de la ora 16:15. 

Alexandru Matei: „Cred în băieții noștri! Vrem o calificare mai departe la Campionatul European”

Alexandru Matei, președintele Federației de Polo, a fost contactat de Sport.ro pentru a vorbi despre debutul României la Belgrad cu Slovacia, dar și despre celelalte partide.

Oficialul a dezvăluit faptul că obiectivul elevilor lui Bogdan Rath este clasarea în primele opt echipe la acest Campionat European.

(n.r. Cum priviți debutul la Campionatul European de la Belgrad) Cred în băieții noștri, am încredere în staff-ul tehnic și din partea mea au toată susținerea.

Cred că am și demonstrat lucrul acest pe toată perioade de pregătire și pe parcursul ultimelor luni. Îmi doresc să fie acea echipă națională pe care o știm din ultimii ani.

(n.r. Ce obiectiv își propune România și cum vă așteptați să fie debutul cu Slovacia?) O clasare în primele opt echipe, ceea ce înseamnă calificare mai departe la Campionatul European.

Toate meciurile le vom trata ca pe finale, toate meciurile vor fi grele. La acest nivel de Campionat European sau Campionat Mondial nu există echipe ușoare, pentru că orice echipă poate să țină piept alteia două sau chiar trei reprize dacă diferența de valoare este mare, deci ne așteptăm la niște meciuri dificile și așa le vom tratat. Sunt convins că bieții vor răspunde la capacitate maximă.”, a declarat Alexandru Matei în exclusivitate pentru Sport.ro.

Întrebat despre cel mai tare adversar al Grupei D, Alexandru Matei a numit-o pe Italia. Însă, președintele Federației de Polo a subliniat faptul că toate meciurile vor fi grele.

(n.r. aveți vreun adversar care vă dă mai multe emoții?) Da, dintre meciurile din grupă cel mai greu meci mi se pare meciul cu Italia de departe. Ei traversează o perioadă foarte bună, chiar au învins Ungaria într-un meci disputat de curând, după care aș spune că Slovacia și Turcia sunt cam pe la același nivel, pentru că sunt echipe care s-au întâlnit în trecut și Slovacia a câștigat destul de greu.

Ulterior, Turcia a câștigat cu Germania, adică au fost câteva surprize. După cum am mai zis, toate meciurile le tratăm ca pe niște meciuri grele și sunt convins că bieții vor da tot ce au mai bun.”, a adăugat președintele Federației de Polo.

Următoarele meciuri ale României din Grupa D vor fi împotriva Turciei, marți, 13 ianuarie și împotriva Italiei, joi, 15 ianuarie.

