Gigi Becali a renunțat definitiv la un antrenor de top: De ce contractul deja semnat a fost anulat

Deși în trecut au existat discuții intense, iar actele fuseseră chiar parafate în secret, acum discuțiile sunt complet încheiate pe marginea acestui subiect. Gigi Becali a recunoscut că discuțiile din 2021 au fost extrem de avansate, însă poziția fanilor a cântărit decisiv în hotărârea finală de a bloca această mutare pe banca tehnică.

Suporterii au blocat mutarea pe axa Becali - Șumudică

„Din punctul meu de vedere, nu am nicio treabă, dar sunt unii suporteri care mai vorbesc cu el și îi spun: «Da, băi, Șumi, da, sigur!», dar mie îmi spun: «Nu, domnule!». Cred că îi spun așa de bun-simț”, a explicat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Omul de afaceri a subliniat că atașamentul pe care fanii l-au arătat față de club după acel moment l-a determinat să nu lase loc de negocieri în viitor: „Nu are cum, eu credeam că se va putea, și aveam contractul semnat cu el atunci, mă înțelesesem cu el, dar mi-am dat seama că nu există să îl vrea la FCSB, nu îl vor. Să zicem că aranjează el cu 10-15, dar sunt mii și mii care nu îl vor. Și nu fac împotriva suporterilor niciodată în viața mea, pentru că le sunt recunoscător pentru că au susținut echipa și au fost drepți”.

După plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, FCSB este presată de timp să numească un antrenor până pe data de 21 mai, iar favorit să preia această poziție este fostul antrenor al roș-albaștrilor, Elias Charalambous.