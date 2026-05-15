Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare suferință a sufletului său.

Gigi Becali și-a spus marea durere

Latifundiarul și-a amintit cât de dor îi este de bunica sa care s-a stins la 97 de ani și a afirmat că ar muri pentru a o revedea.

„Cel mai mare dor îmi este de bunica mea. Câteodată stau în biserică în genunchi și-mi aduc aminte de ea. Câteodată așa îmi este dor de ea, încât aș muri pe loc ca să pot s-o văd. Atât de dor îmi e de ea.

Nu mai țin cont de viața mea, atât de mare e dorul față de bunica mea. Vreau s-o văd pe ea! Plâng pentru ea că vreau s-o văd. Nimeni nu m-a iubit niciodată așa cum o făcea ea. Ea iubea cât toată lumea la un loc, cât mamă, tată și surori. Nimic nu se compara cu iubirea ei. Mă diviniza…”, a transmis Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Becali: „Dragostea era atât de mare încât întorcea moartea”

„A trăit 97 de ani și de pe la 70 de ani tot spunea că o să moară, că e bolnavă. Când puneam eu mâna pe ea și îi făceam masaj la ceafă și la spate, își revenea.

Apoi spunea «Mi-a făcut masaj băiatul meu și m-a scăpat de la moarte». Eu nu înțelegeam atunci, dar ideea e că dragostea era atât de mare încât întorcea moartea.

Eu când îi făceam masaj plângeam, pentru că mi-e frică să nu moară. Bunica mea întorcea moartea doar pentru mine, ca să nu sufăr eu pentru ea. Dragostea întoarce moartea. Este cea mai puternică!”, a adăugat Gigi Becali.

Becali, elogiu pentru Daniel Pancu: „Ce a făcut Pancu a fost ceva fantastic”

Chiar dacă Daniel Pancu a făcut o performanță fantastică și a reușit să califice echipa în play-off, deși părea că ardelenii se vor lupta pentru evitarea retrogradării, lucrurile s-au stricat după ce s-a aflat că antrenorul ar urma să plece la Rapid.

Conducerea clubului din Gruia a dat asigurări că Pancu va rămâne pe bancă, însă antrenorul a reacționat și a transmis că ar rămâne la CFR Cluj doar în cazul în care vor fi îndeplinite mai multe condiții, lucru greu de realizat. Tehnicianul a cerut o bază de antrenament, salarii la zi și transferuri.

Ioan Varga a avut o reacție nervoasă când a văzut doleanțele lui Pancu și l-a făcut „nesimțit” pe antrenor. În aceste condiții, pare că ruptura dintre cele două părți este iremediabilă, iar Pancu are toate șansele să ajungă la Rapid în locul lui Costel Gâlcă.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut și el ceva de spus în legătură cu acest subiect și l-a avertizat pe Daniel Pancu în legătură cu climatul din Giulești. Finanțatorul roș-albaștrilor este de părere că presiunea va fi mult mai mare pe umerii lui Pancu în cazul în care va prelua echipa patronată de Dan Șucu.

„Ce a făcut Pancu a fost ceva fantastic, acum nu știu cum s-a întâmplat. A fost ceva fantastic. Acum nu știu, că a făcut el, că a plecat Louis Munteanu, care încurca pe acolo, nu pot să știu. Pancu a făcut ceva fantastic. Acum să îl vedem pe Pancu la Rapid.

Nu comparăm CFR cu Rapid, e alt club. La Rapid, e altfel, și suporteri, și conducători alții, și alte pretenții. CFR, deși a câștigat multe campionate, nu e un club cu tradiție mare. Dacă nu ai suporteri... Ei sunt din Cluj, dar 'U' Cluj are mai mulți suporteri. Nu ai cum să ai pretenții că ești club cu tradiție. La Rapid, ai pierdut două meciuri, hopa, vine șina de tren”, a spus Gigi Becali.