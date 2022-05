Cu 11 zile înainte de posibila finală pentru titlu, FCSB nu știe încă pe ce stadion va juca. Gigi Becali spune că așteaptă până mâine răspunsul celor de la CSA Steaua, iar în cazul în care răspunsul nu va veni, va recurge la plângeri penale.

Gigi Becali a oferit 40.000 de euro pentru ca FCSB - CFR să se joace pe Arena Națională

În același timp, FCSB a încercat să discute cu organizatorii concertului de pe Arena Națională pentru a i se permite echipei să joace meciul cu CFR Cluj pe cel mai mare stadon al țării, însă lui Becali i s-a transmis că este imposibil, în ciuda celor 40.000 de euro oferiți.

"Nu am primit, mâine e ultima zi, după trebuie să spunem stadionul. După aia o să facem plângeri penale. Am vorbit cu băiatul ăla, i-am zis că le dau eu bani 30-40.000 de euro să angajați mai mulți oameni să instalați alea. Dacă noi jucăm pe 22, până pe 3 aveți timp. Au zis: 'Domnul Becali, nu putem, ne vin aparaturile'. Băiatul a părut de bun simț, i-am zis... ce vină are el, că există stadion național și în România se face festival de muzică. Din banii bucureștenilor, ar trebui întrebați dacă vor fotbal.

Sau în Ghencea, bagă 100 de milioane într-un stadion pe care nu vine nimeni, e o echipă amatoare, sunt nimeni, când ești amator la fotbal ești nimeni, nu ai de ce, poți face gazon cu 700 de spectatori.

Ei l-au închiriat (n.r - Arena Națională) de pe 16, noi jucăm pe 22. Găsești un procuror care face dosar penal și se duce în instanță. E clar că e abuz în serviciu din moment ce toată lumea a vorbit despre asta, eu am trimis ofertă 23.000 înmulțit cu doi, cu executare judecătorească. Motivul lor e că nu au grilă de închirere, dar în mintea lor echipa națională e altceva. Nu e altceva, e tot o echipă a României, ca și asta, e tot o societate comercială înregistrată în România. Noi vă plătim dublu Arena Națională, deși e mai mic", a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.

În cazul în care FCSB nu va putea juca pe Stadionul Steaua, meciul cu CFR Cluj se va disputa la Buzău, a mai spus Becali.