În urma acestui rezultat, moldovenii egalează campioana en-titre în fruntea clasamentului din play-off, dar ambele echipe pot fi depășite dacă UTA Arad își va câștiga meciul din această etapă, cu Metaloglobus.

Totuși, UTA nu reprezintă un pericol în ceea ce privește barajul pentru Conference League, deoarece echipa pregătită de Adrian Mihalcea nu a aplicat nici în acest sezon pentru licența UEFA.

Gigi Becali: ”Eu aș fi jucat cu Crețu”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, merge în continuare pe mâna antrenorului Mirel Rădoi (45 de ani), care va avea ca obiectiv, pentru acest final de sezon, calificarea în preliminariile Conference League.

După meciul pierdut la Botoșani, omul de afaceri a avut o ”sugestie” pentru finul său. A spus că el ar fi jucat cu Valentin Crețu titular pe postul de fundaș dreapta în această partidă.

„El știe, dar eu aș fi jucat cu Crețu, probabil. Adică sigur. N-am ce să-i reproșez lui Mirel pentru că nu are atacant, nu are mijlocaș, nu are fundaș dreapta”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.