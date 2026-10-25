Gigi Becali a făcut praf doi rapidiști: „Nu a atins-o / Nu a făcut nicio fază”

Patronul roș-albaștrilor i-a ironizat pe Alex Dobre și Olimpiu Moruțan pentru felul în care s-au prezentat împotriva echipei sale.

Alex Dobre și Olimpiu Moruțan, ironizați de Gigi Becali

Becali a spus despre Dobre că a fost de nerecunoscut, iar despre Moruțan că nu a creat nicio fază periculoasă, deși este cel mai bun fotbalist din Giulești.

„Dobre nu a atins-o, iar Moruțan nu a făcut nicio fază și el e cel mai bun jucător al lor. Dobre în mod normal are viteză și îl prinzi greu, dar azi a fost de nerecunoscut.

Eu de ce l-am dat pe Moruțan, e vreun fotbalist Moruțan? Hai că nu vreau să vorbesc, că se supără băiatul. La fel și Bîrligea, de ce credeți că l-am dat, de bun ce era?

Mie nu îmi plac jucătorii ăștia așa mici de statură. Dacă faci ce face Messi sau Modric, da, altfel nu sunt buni jucătorii ăștia mici”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.