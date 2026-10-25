Gigi Becali a făcut praf doi rapidiști: „Nu a atins-o / Nu a făcut nicio fază”

Gigi Becali a făcut praf doi rapidiști: „Nu a atins-o / Nu a făcut nicio fază” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali a reacționat la finalul derby-ului FCSB - Rapid 4-1 din etapa a 13-a a Superligii României. 

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Din articol

Patronul roș-albaștrilor i-a ironizat pe Alex Dobre și Olimpiu Moruțan pentru felul în care s-au prezentat împotriva echipei sale.  

Alex Dobre și Olimpiu Moruțan, ironizați de Gigi Becali

Becali a spus despre Dobre că a fost de nerecunoscut, iar despre Moruțan că nu a creat nicio fază periculoasă, deși este cel mai bun fotbalist din Giulești. 

„Dobre nu a atins-o, iar Moruțan nu a făcut nicio fază și el e cel mai bun jucător al lor. Dobre în mod normal are viteză și îl prinzi greu, dar azi a fost de nerecunoscut.

Eu de ce l-am dat pe Moruțan, e vreun fotbalist Moruțan? Hai că nu vreau să vorbesc, că se supără băiatul. La fel și Bîrligea, de ce credeți că l-am dat, de bun ce era? 

Mie nu îmi plac jucătorii ăștia așa mici de statură. Dacă faci ce face Messi sau Modric, da, altfel nu sunt buni jucătorii ăștia mici”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport

Alex Dobre și Olimpiu Moruțan în FCSB - Rapid 4-1

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Caseta derby-ului

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Radunovic (Batubinsika 85'), Muhar – Miculescu (Boutoutaou 46'), Korenica (Joao Paulo 64'), Cisotti (Politic 85') – Garita (Stoian 42'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
  • Rapid: B. Ungureanu – Onea, Paşcanu (Sinyan 78'), Kramer, Ouedraogo (Annan 78') - Grameni, Doumbia (Kodor 77') – Al. Dobre (Bubanja 60'), Moruţan (Petrila 66'), Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
  • Au marcat: Stojilkovic 11' / Muhar 58', Boutoutaou 69' și 81', Joao Paulo 79' 
  • Cartonaşe galbene: - / Grameni 90+2'
  • Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel

FCSB a învins Rapidul cu 4-1 şi a ajuns la 21 de puncte, pe locul 6. Rapid ocupă poziția a doua, cu 27 de puncte.

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