Gigi Becali a făcut anunțul! Când revine Denis Drăguș: „Vrea să joace”

Gigi Becali a făcut anunțul! Când revine Denis Drăguș: „Vrea să joace” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a câștigat clar derby-ul cu Rapid.

TAGS:
FCSBGigi BecaliSuperligadenis dragus
Din articol

FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Rapid, într-un meci din runda a 13-a din Superliga jucat pe teren propriu.

„Roș-albaștrii” au marcat prin Muhar (58'), Boutoutaou (69', 81') și Joao Paulo (79'), în timp ce de cealaltă parte a înscris Stojilkovic (11').

Gigi Becali a anunțat când va reveni Denis Drăguș

După victoria cu Rapid, Gigi Becali a fost întrebat când va reveni pe teren Denis Drăguș. Atacantul lui FCSB, adus liber de contract de la Trabzonspor, s-a accidentat înaintea pauzei intenționale, în meciul cu Universitatea Craiova.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Drăguș vrea să joace deja, dar staff-ul nu vrea să mai riște, astfel că atacantul român va juca 30 de minute cu ”U” Cluj în etapa următoare din Superliga.

„Drăguș va juca 30 de minute cu ”U” Cluj, nu mai riscăm nimic cu el. El vrea să joace, dar nu se pune problema.

Cu Drăguș e alta echipa, o să vedeți. Eu cred că Drăguș este cel mai bun jucător român”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

  • Fcsb fc rapid bucuresti superliga superbet 24102026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FCSB rămâne pe locul șase în Superliga, dar se apropie la opt puncte de liderul Dinamo, care are cu un meci mai puțin.

Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf are 21 de puncte după 13 etape.

Cifrele lui Denis Drăguș

Denis Drăguș a debutat în SuperLiga la Viitorul Constanța, iar evoluțiile bune l-au împins către un transfer la Standard Liege. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupsor.

Deși a fost transferat la Trabzonspor pentru 1,7 milioane de euro, Drăguș a avut parte de foarte puține șanse, astfel că în doi ani a acumulat doar 26 de meciuri, trei goluri și o pasă decisivă la gigantul din Turcia.

  • 2 milioane de euro este cota lui Denis Drăguș
  • 28 de selecții și șapte goluri are atacantul la echipa națională
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Muhar a explicat revenirea fabuloasă din derby-ul FCSB - Rapid: "Am realizat cât de înfometați suntem"
Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”
Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby
Două eurogoluri au răsturnat tabela în FCSB - Rapid! Ce a urmat este incredibil
Două eurogoluri au răsturnat tabela în FCSB - Rapid! Ce a urmat este incredibil
ULTIMELE STIRI
„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”
„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”
Moruțan, dărâmat după umilința de pe Arena Națională: "Nu ne așteptam să fie atât de rău"
Moruțan, dărâmat după umilința de pe Arena Națională: "Nu ne așteptam să fie atât de rău"
Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”
Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”
Boutoutaou, mesaj direct pentru MM Stoica și Reghecampf după "explozia" din FCSB - Rapid 4-1
Boutoutaou, mesaj direct pentru MM Stoica și Reghecampf după "explozia" din FCSB - Rapid 4-1
Daniel Pancu nu și-a menajat echipa după 1-4 cu FCSB: „E groaznic”
Daniel Pancu nu și-a menajat echipa după 1-4 cu FCSB: „E groaznic”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

FCSB - Rapid 4-1, pe Sport.ro! REMONTADA pe Arena Națională! 3 din 3 pentru Reghecampf! Pancu, fără replică în derby

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Gigi Becali a lăudat trei fotbaliști după FCSB - Rapid 4-1: „El a făcut spectacol”

Surpriza pregătită de Reghecampf pentru Pancu! Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid

Surpriza pregătită de Reghecampf pentru Pancu! Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid



Recomandarile redactiei
„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”
„Ca în vremurile bune!” Laurențiu Reghecampf, discurs entuziasmant după FCSB - Rapid 4-1: „Asta i-am transmis și patronului”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”
Daniel Pancu nu și-a menajat echipa după 1-4 cu FCSB: „E groaznic”
Daniel Pancu nu și-a menajat echipa după 1-4 cu FCSB: „E groaznic”
Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”
Cum a reacționat vestiarul Rapidului după 1-4 cu FCSB: „Nu ne-am explicat cum s-a întâmplat asta!”
Moruțan, dărâmat după umilința de pe Arena Națională: "Nu ne așteptam să fie atât de rău"
Moruțan, dărâmat după umilința de pe Arena Națională: "Nu ne așteptam să fie atât de rău"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

stirileprotv Universitatea din Iași i-a suspendat contractul de muncă lui Alexandru Toader, arestat pentru agresiune sexuală

Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

stirileprotv Franța a trimis unul dintre cele mai puternice avioane din lume să survoleze apele României. Capabil să vâneze submarine nucleare

Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

stirileprotv Ce înseamnă „plafonul de sticlă” și cum îți blochează cariera. Semnele clare că ai ajuns în acest punct

Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

stirileprotv Unde pot fi văzute cele mai vechi viețuitoare de pe Pământ. Locurile în care natura a rezistat trecerii a mii de ani

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!