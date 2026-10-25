Gigi Becali a făcut anunțul! Când revine Denis Drăguș: „Vrea să joace”

FCSB s-a impus cu 4-1 în fața lui Rapid, într-un meci din runda a 13-a din Superliga jucat pe teren propriu.

„Roș-albaștrii” au marcat prin Muhar (58'), Boutoutaou (69', 81') și Joao Paulo (79'), în timp ce de cealaltă parte a înscris Stojilkovic (11').

Gigi Becali a anunțat când va reveni Denis Drăguș

După victoria cu Rapid, Gigi Becali a fost întrebat când va reveni pe teren Denis Drăguș. Atacantul lui FCSB, adus liber de contract de la Trabzonspor, s-a accidentat înaintea pauzei intenționale, în meciul cu Universitatea Craiova.

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că Drăguș vrea să joace deja, dar staff-ul nu vrea să mai riște, astfel că atacantul român va juca 30 de minute cu ”U” Cluj în etapa următoare din Superliga.

„Drăguș va juca 30 de minute cu ”U” Cluj, nu mai riscăm nimic cu el. El vrea să joace, dar nu se pune problema.

Cu Drăguș e alta echipa, o să vedeți. Eu cred că Drăguș este cel mai bun jucător român”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.