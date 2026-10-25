Condusă la pauză după golul lui Filip Stojilkovic, FCSB a arătat mult mai bine în repriza secundă. Karlo Muhar, Aymen Boutoutaou (desemnat autorul meciului, după dubla reușită) și Joao Paulo au adus a treia victorie consecutivă pentru Reghecampf.

Ce a scris Mihai Stoica după FCSB - Rapid 4-1

Cu câteva zile înainte de FCSB - Rapid, Mihai Stoica se declara "foarte optimist", susținea că Laurențiu Reghecampf are la dispoziție "un lot mult superior" giuleștenilor.

"Mă bazez pe faptul că 'non c'è due senza tre' (n.r - nu există două victorii fără trei)", spunea Mihai Stoica, referindu-se la cele două victorii anterioare obținute de FCSB, cu Oțelul Galați și FC Voluntari.

După victoria cu Rapid, Mihai Stoica a adaptat expresia italiană. "Stasera non c'è tre senza quattro", a scris oficialul de la FCSB, pe rețelele sociale, referindu-se la faptul că acum așteaptă un succes și în etapa viitoare, contra Universității Cluj, pentru a ajunge la patru victorii consecutive.

În prelungirile meciului cu Rapid, Mihai Stoica a coborât din lojă și a mers la Laurențiu Reghecampf, la marginea terenului, pentru a-l îmbrățișa.