Lui Lucescu i-a dispărut zâmbetul, iar arabii au dezvăluit ce îl așteaptă: „Viață grea o să aibă!“

Lui Lucescu i-a dispărut zâmbetul, iar arabii au dezvăluit ce îl așteaptă: „Viață grea o să aibă!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Instalat la Al-Sadd Doha (Qatar), în iunie, tehnicianul de 57 de ani e deja cu cuțitul la os.

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Cine urmărește fotbalul din zona Golfului Persic știe că, în această regiune, răbdarea nu e punctul forte al conducătorilor de cluburi. În acest context, Răzvan Lucescu și-a cam epuizat creditul, iar asta mult prea repede!

Instalat cu surle și trâmbițe, la Al-Sadd, campioana Qatarului, Lucescu jr era văzut drept antrenorul care poate reuși ce n-a putut predecesorul său, Roberto Mancini. Italianul a cucerit titlul, în sezonul trecut. O formalitate însă, în condițiile în care, în ultimele zece ediții din Qatar Stars League, locul 1 a fost câștigat de Al-Sadd. În schimb, Mancini a eșuat, în Champions League, unde formația din Doha s-a oprit, în sferturi.

Prin aducerea lui Răzvan Lucescu, conducătorii lui Al-Sadd au mizat pe experiența românului în competiția supremă din Asia, la nivel de cluburi. În mandatul său, la Al-Hilal Riad, Lucescu jr a cucerit trofeul Champions League, în chiar primul său sezon, 2018-2019.

Din păcate pentru Răzvan, la cum a pornit în competiție cu Al-Sadd, un asemenea scenariu ține de domeniul SF-ului!

Răzvan Lucescu, în fața unui meci de foc în Champions League

După ce a învins în primele sale cinci meciuri, la Al-Sadd, toate pe plan intern, Lucescu jr s-a lămurit că lucrurile stau cu totul altfel în Asia. Pentru că aici, în primele două etape din Champions League, Al-Sadd a fost zero barat: 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Și, având în vedere că aceste rezultate au fost urmate de înfrângeri în campionat, 2-3 cu Al-Arabi și 2-3 cu Al-Duhail, ambele rivale la titlu, Răzvan e deja cu spatele la zid. Meciul câștigat în ultima etapă, 4-0 cu Al-Shahaniya, nu a schimbat această situație. De aici, și avertismentul presei arabe pentru tehnicianul român.

„Viață grea va avea Al-Sadd, săptămâna viitoare! Luni, echipa va întâlni Al-Qadsiah din Arabia Saudită, în deplasare. Se anunță un meci dificil pentru echipa românului Răzvan Lucescu, iar asta pentru că adversara e o formație redutabilă. E suficient să spunem că, în puternicul campionat saudit, Al-Qadsiah e pe 3, după granzii Al-Hilal și Al-Nassr. Mai mult decât atât, în primele două runde din Champions League, Al-Qadsiah a făcut 4 puncte, spre deosebire de Al-Sadd, care e pe ultimul loc în clasament, fără puncte“, e primul fragment din textul semnat de jurnalistul Najm al-Din Darwish.

În continuarea analizei sale, ziaristul arab a subliniat, încă o dată, că Al-Sadd e în fața unui test infernal.

„Jucătorii lui Răzvan Lucescu vor încerca să readucă echipa pe linia de plutire în Champions League. Nu va fi însă ușor, pentru că adversara de luni e o echipă solidă, atât în atac, cât și în defensivă“, a notat jurnalistul din Qatar.

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Lucescu jr întâlnește un antrenor legendar

De remarcat că, luni (ora 20:15), cu prilejul meciului Al-Qadsiah – Al-Sadd, Răzvan Lucescu se va duela cu un nume important din lumea antrenorilor. Pentru că pe banca adversă se va afla Brendan Rodgers (53 de ani), care a pregătit Liverpool, în perioada 2012-2015, și care a cucerit 11 trofee cu Celtic.

Răzvan, program infernal până la începutul lunii noiembrie

Nu doar partida de luni, cu Al-Qadsiah, îi dă dureri de cap lui Lucescu jr. La cinci zile după acest meci, Al-Sadd va înfrunta o altă formație din Arabia Saudită. De această dată, misiunea campioanei din Qatar va fi și mai dificilă. Pentru că, pe 2 noiembrie (ora 18:00), va primi vizita celor de la Al-Ahli Jeddah. Vorbim despre echipa care a cucerit trofeul Champions League, în ultimele două sezoane.

Ce va face Al-Sadd, în dubla saudită cu Al-Qadsiah și Al-Ahli Jeddah, poate influența viitorul lui Răzvan Lucescu la actuala sa echipă.

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