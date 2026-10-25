Lui Lucescu i-a dispărut zâmbetul, iar arabii au dezvăluit ce îl așteaptă: „Viață grea o să aibă!“

Cine urmărește fotbalul din zona Golfului Persic știe că, în această regiune, răbdarea nu e punctul forte al conducătorilor de cluburi. În acest context, Răzvan Lucescu și-a cam epuizat creditul, iar asta mult prea repede!

Instalat cu surle și trâmbițe, la Al-Sadd, campioana Qatarului, Lucescu jr era văzut drept antrenorul care poate reuși ce n-a putut predecesorul său, Roberto Mancini. Italianul a cucerit titlul, în sezonul trecut. O formalitate însă, în condițiile în care, în ultimele zece ediții din Qatar Stars League, locul 1 a fost câștigat de Al-Sadd. În schimb, Mancini a eșuat, în Champions League, unde formația din Doha s-a oprit, în sferturi.

Prin aducerea lui Răzvan Lucescu, conducătorii lui Al-Sadd au mizat pe experiența românului în competiția supremă din Asia, la nivel de cluburi. În mandatul său, la Al-Hilal Riad, Lucescu jr a cucerit trofeul Champions League, în chiar primul său sezon, 2018-2019.

Din păcate pentru Răzvan, la cum a pornit în competiție cu Al-Sadd, un asemenea scenariu ține de domeniul SF-ului!

Răzvan Lucescu, în fața unui meci de foc în Champions League

După ce a învins în primele sale cinci meciuri, la Al-Sadd, toate pe plan intern, Lucescu jr s-a lămurit că lucrurile stau cu totul altfel în Asia. Pentru că aici, în primele două etape din Champions League, Al-Sadd a fost zero barat: 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Și, având în vedere că aceste rezultate au fost urmate de înfrângeri în campionat, 2-3 cu Al-Arabi și 2-3 cu Al-Duhail, ambele rivale la titlu, Răzvan e deja cu spatele la zid. Meciul câștigat în ultima etapă, 4-0 cu Al-Shahaniya, nu a schimbat această situație. De aici, și avertismentul presei arabe pentru tehnicianul român.

„Viață grea va avea Al-Sadd, săptămâna viitoare! Luni, echipa va întâlni Al-Qadsiah din Arabia Saudită, în deplasare. Se anunță un meci dificil pentru echipa românului Răzvan Lucescu, iar asta pentru că adversara e o formație redutabilă. E suficient să spunem că, în puternicul campionat saudit, Al-Qadsiah e pe 3, după granzii Al-Hilal și Al-Nassr. Mai mult decât atât, în primele două runde din Champions League, Al-Qadsiah a făcut 4 puncte, spre deosebire de Al-Sadd, care e pe ultimul loc în clasament, fără puncte“, e primul fragment din textul semnat de jurnalistul Najm al-Din Darwish.

În continuarea analizei sale, ziaristul arab a subliniat, încă o dată, că Al-Sadd e în fața unui test infernal.

„Jucătorii lui Răzvan Lucescu vor încerca să readucă echipa pe linia de plutire în Champions League. Nu va fi însă ușor, pentru că adversara de luni e o echipă solidă, atât în atac, cât și în defensivă“, a notat jurnalistul din Qatar.