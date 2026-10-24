„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată”

„Și-a câștigat statutul de titular!” Jucător care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: „Nu are cine să-l mai scoată” Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, rivala Rapid, în etapa a 13-a din SuperLiga.

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FCSBGigi BecaliBoutoutoutau
Din articol

La finalul partidei, Gigi Becali a susținut că în momentul de față Boutoutaou și-a câștigat statutul de titular la FCSB.

„Mi-a zis că Boutoutuaou este jucător de Champions League (n.r. - Reghecampf), el acum și-a scos banii (n.r. - Boutoutuaou). Eu cu suporterii, acum 25 de ani, mama, au trecut 25 de ani! <<Pe noi nu ne interesează dacă retrogradăm sau dacă nu câștigăm campionatul, putem să retrogradăm, noi să batem Rapid și Dinamo>>.

Dacă pe noi ne bătea Rapid azi, adio campionat! Era greu, nu ai cum, el (n.r. Boutoutoutau) astăzi a relansat campionatul pentru noi. De aia spun că și-a scos banii”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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FCSB, victorie fără drept de apel

Roş-albaştrii au început tare şi au încercat să înscrie repede, însă arbitrul a întrerupt meciul pentru câteva minute în minutul 9, după ce vizibilitatea a scăzut din cauza materialelor pirotehnice aruncate de suporteri. După reluare, Rapid a deschis scorul după o fază superbă, Latif Ouedraogo centrând din prima în careu, iar Stojilokvic înscriind din voleu, în minutul 11. Şase minute mai târziu Ouedraogo a cerut penalti, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Giuleştenii au controlat jocul în prima parte şi Dobre a ratat în minutul 45+4.

După pauză, s-a jucat pe contre, însă echipa lui Reghecampf a început să apese uşor pe acceleraţie. Gazdele au egalat în minutul 58, cu un şut din afara careului al lui Muhar, apoi a urmat o dublă ratare la ambele porţi. Stojilkovic a intrat în careu, l-a driblat pe Târnovanu însă Dawa a intervenit extraordinar, roş-albaştrii au plecat pe contraatac şi Cisotti a trimis în bară, mingea a revenit în teren, italianul a pasat în careu, dar Stoian nu a ajuns balonul. A ieşit apoi la rampă Boutoutaou. Mai întâi a egalat cu un şut excelent, în minutul 69, apoi Joao Paulo a înscris şi el, cu un şut plasat, în minutul 79, iar Boutoutaou a stabilit scorul final în minutul 81. FCSB a învins Rapidul cu 4-1 ş ajunge la 21 de puncte, pe locul 6. Rapid e a doua, cu 27 de puncte.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul șase în clasament, cu 21 de puncte, apropiindu-se la opt puncte de liderul Dinamo. Rapid rămâne pe doi, cu 27 de puncte.

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