Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1: „Nu știu ce a fost cu ei”

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Gigi Becali, discurs triumfător după FCSB - Rapid 4-1

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa. Totuși, patronul FCSB a surprins, declarând că Rapid a fost o echipă slabă, iar rezultatul nu este relevant.

„Nu încă, nu am prins încredere, pentru că a fost prea slabă Rapid. Ei nu au avut niciun corner tot meciul. Nu știu ce a fost cu ei, deci nu e relevant rezultatul.

Am fost mulțumit de jocul echipei, am avut posesie, am jucat în pase. Am fost mulțumit și la pauză. Dacă joacă echipa așa toate meciurile nu am nicio problemă”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.