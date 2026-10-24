Gigi Becali anunță transferuri după 4-1 cu Rapid: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Gigi Becali anunță transferuri după FCSB - Rapid 4-1

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a anunțat că va mai face transferuri în perioada de mercato de iarnă. Patronul FCSB susține că cel puțin trei fotbaliști vor fi aduși, în condițiile în care lupta la titlu a fost relansată.

„Cu siguranță trei jucători vor veni, să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că azi nu a fost Rapidul așa cum mă așteptam, nu știu ce s-a întâmplat.

Lupta la titlu este relansată, să vedem ce se întâmplă că eu aduc minim trei jucători”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.