Gigi Becali a facut ANUNTUL MOMENTULUI! Singura suma pe care patronul FCSB e dispus sa VANDA echipa: "O dau doar daca primesc atat!"

Gigi Becali a anuntat suma pe care ar fi dispus sa vanda clubul FCSB.

FCSB este cea mai iubita echipa din Romania si are cea mai buna imagine, lucru care il ajuta pe Gigi Becali sa poata vinde jucatori cu sume mult mai mari decat contracandidatele.

Patronul spune ca nu ar da echipa, decat pentru o suma fabuloasa, de 200 de milioane de euro. Orice suma mai mica nu este destula pentru a lua un asemenea brand cum este echipa ros albastra. Si chiar daca ar ajunge sa vanda echipa, Becali crede ca nimeni nu poate avea grija de ea asa cum are el si ar sfarsi prin a intra in faliment.

"Nu o dau pe niciun ban. E posibil sa o dau, dar dupa aia iau alta echipa. Ca sa ma distrez. Nu as da-o pe 50 de milioane de euro, decat daca mi-ar da 200 de milioane.

Pe 100 nu as da-o, pentru ca FCSB e deja inima romanilor, inima suporterilor. E o placere a oamenilor, oamenii ma iubesc prin prisma ca sunt la club. Daca o dau eu, cine are grija? Dupa aia intra in faliment.", a spus Becali la Ora exacta in Sport de la PRO X.