Reactia lui Vintila la anuntul demisiei lui Duckadam! Antrenorul FCSB, atac la adresa fostului portar: "Era doar la televizor, nu langa noi"

CFR Cluj a invins-o pe FCSB si s-a distantat la 7 puncte in fruntea clasamentului Ligii 1.

Chiar inainte de meciul din Gruia, Helmut Duckadam a anuntat ca isi da demisia din functia de presedinte de imagine al FCSB. Eroul de la Sevilla spune ca a fost mai bine sa ia aceasta decizie deoarece nu se mai simtea dorit la clubul ros albastru.

Bogdan Vintila, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre acest lucru si l-a acuzat pe Duckadam ca nu a fost mai mult timp alaturi de echipa. Spune ca l-a cunoscut pe fostul portar in deplasarea de Europa League de la Guimaraes, dar de atunci nu a mai fost pe la echipa.

"Dansul stie mai bine motivele care l-au facut sa ajunga la aceasta decizie. Mie imi pare rau. L-am cunoscut in deplasarea de la Guimaraes si mi-as fi dorit sa-l mai vad de atunci, insa nu a mai trecut pe la teren

Este decizia lui. Daca venea pe la teren, eu nu aveam cum sa nu-l implic. Are experienta, un sfat de la dansul era bine primit. Insa era doar la televizor, nu alaturi de noi.", a declarat Vintila pentru Look Plus.

"Eu raman alaturi de acest club, tot ce am spus pana acum ramane valabil! Probabil si cei care ma faceam sclav si spuneau ca vorbesc pentru ca sunt pe statul de plata al lui Becali o sa taca acum. Convingerile mele nu se schimba", a spus Duckadam dupa aceasta despartire.