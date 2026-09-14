FCSB a obținut un singur punct în fața Petrolului, după ce a condus cu 2-1 la pauză. N’Lundulu a deschis scorul în minutul 3, Ofri Arad a egalat din penalty, iar Meriton Korenica a dus formația lui Marius Baciu în avantaj. Malula a stabilit scorul final în minutul 66.

Rezultatul a venit după trei înfrângeri consecutive pentru FCSB, iar echipa a ajuns într-o situație dificilă în clasament. Marius Baciu are un ultimatum din partea lui Gigi Becali: cel puțin patru puncte din meciurile cu Petrolul și Universitatea Craiova.

Gigi Becali a făcut anunțul în direct la TV: „Vorbesc cu Șumudică. I-am spus în felul următor”

În acest context, numele lui Marius Șumudică a apărut din nou ca posibil înlocuitor. Becali a negat însă că fostul antrenor al Rapidului va ajunge la FCSB și a explicat că i-a transmis acestuia să rezolve problema cu suporterii.

„Nu este adevărat. Sunt numai invenții. Nu știu cine le inventează, e problema lor, nu este adevărat. Vorbesc cu Șumudică. I-am spus în felul următor: «Băi, convinge tu galeria dacă poți!», cum i-am spus și lui Zicu și gata. Ce? Îmi trebuie scandaluri? Nu. Stau liniștit”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În urma acestei partide, FCSB ocupă locul #7 în Superliga României, cu 12 puncte după nouă etape. Pentru trupa lui Gigi Becali urmează un duel în deplasare cu Universitatea Craiova, sâmbătă, 19 septembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.