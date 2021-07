Gigi Becali a dezvăluit cine i l-a recomandat pe Dumiter de la Sepsi: „Mi-a spus că se pretează la FCSB!” 

Gigi Becali și-a mai luat un jucător de atac.

După ce l-a adus pe Zdenek Ondrasek de la Viktoria Plzen, Gigi Becali l-a transferat și pe Andrei Dumiter de la Sepsi, cumpărat de covăsneni, în vara lui 2019, de la Ripensia Timișoara.

Finanțatorul a plătit 350 000 de euro în schimbul fotbalistului de 22 de ani, iar acum a dezvăluit cine a fost cel care i l-a propus pe tânărul jucător.

„Am vorbit cu Dică. El mi-a spus: 'E foarte puternic. Părerea mea că e un jucător care se pretează la FCSB. Cineva care să țină mingea acolo, e foarte puternic, are 22 de ani. Are potențial foarte mare de creștere'. Dacă e bine, bine, dacă nu, am pierdut banii și cu asta basta. Trebuie să riscăm, nu? Decât să risc cu străini pe care nu-i văd... măcar pe ăsta l-am văzut vreo 2-3 meciuri”, a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Andrei Dumiter a jucat 16 meciuri pentru Sepsi, timp în care a reușit să înscrie de două ori și să ofere și două pase de gol.