EXCLUSIV | "Am făcut cerere să jucăm pe Ghencea!" Becali aruncă bomba. De ce nu poate juca FCSB pe Arcul de Triumf

FCSB vrea să joace pe Ghencea.

Nemulțumirea suporterilor echipei FCSB cu privire la stadion îl determina pe Gigi Becali să caute o soluție pentru a juca pe noul stadion din Ghencea. Patronul formăției bucureștene anunță că va urmă toate căile legale și a depus cerere, la fel cum a făcut și pentru Arcul de Triumf, unde a fost refuzat dintr-un motiv banal.

"Noi suntem muritori, așa că nu mai enervez. Eu acum am 8 milioane în cont. Să aibă emoțîi aia care au 20 de milioane datorii. Nu vorbesc eu de CFR, nu știu ce datorii au ei. Am văzut și eu imagini, dar nu au cum să nu se califice, am văzut fundașîi centrali de la aia, vraiște. Îi bate CFR cu 3 sau 4 în România. Am la ora asta jucători precum Sânmărtean pe Morutan, Coman, Musi, Tavi Popescu, ei vor demonstra.

Am făcut cerere să jucăm în Ghencea. Noi facem totul în baza legii și așteptăm să vedem ce răspuns primim. Am făcut și la Arcul de Triumf și ne-au spus că nu au formă juridică să închirieze stadionul. Ei s-au încurcat cu puiu-n lână. Pentru că acum și-au dat seama că nu au nici o finanțare. Eu îi întreb pe suporteri 'ba, voi când vedeți cum a ajuns Dinamo? Insolvență, iar insolvență, Rapidul în faliment'.



Ce mai vreți mă să va fac, că v-am dus peste tot, am bătut Ajax, am bătut Valencia, Galatasaray. Acum am perspectiva să fac marea performanță, fiindcă îi am pe 'Sanmartenii' ăștia și am și 4-5 'Cămătari' ", a spus Gigi Becali la Ora Exactă în Sport.