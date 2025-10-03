Campioana României a pierdut joi seară cu Young Boys Berna în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League, scor 0-2, pe Arena Națională.



Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează meciul cu Universitatea Craiova de duminică seară, de la ora 20:30, din etapa #12 a Superligii României.



Gigi Becali a dezvăluit cât plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că folosește lunar resurse în valoare de 350.000 de euro pentru salariile jucătorilor săi. Asta înseamnă că anual, Gigi Becali strecoară jucătorilor peste patru milioane de euro.



”Știți și voi, dar trebuie să accentuăm un lucru. La fotbal e vorba despre bani. Polonia are o economie de 1.000 de miliarde de euro, noi avem 300 de miliarde. Ei își permit (n.r.- Rakow are 14 milioane de euro bugetul de salarii). La noi știți cât este? Maximum 5 milioane.



Cam 350.000 pe lună, maximum 5 milioane. Să vedem când o să jucăm cu echipe din Serbia, din Croația. Ce buget au? Am spus PIB-urile, pentru că de obicei economia țării se reflectă în fotbal. Sârbii și croații, chiar dacă au PIB-ul mai mic (n.r.- decât România), au salarii mai mari, au bugete mai mari, pentru că au investitori mai puternici.



(n.r. Au bugete mai mari deoarece cresc jucători tineri) Aici e chestiune naturală, așa e gena sârbească, n-ai văzut, au 1,90-2 metri. Vrei să spunem vrăjeli, că suntem noi răzeși? Polonia are 80 de milioane de locuitori (n.r.- 40 de milioane), noi avem 20.



Nu ne comparăm cu ei! Cine să crească jucători? N-ai pe cine să crești! A crescut Hagi ce a crescut, pe Coman, dar nu mai are ce! Îl vezi pe vreunul vreo mare vedetă?”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

