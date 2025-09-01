Marco Dulca s-a despărțit de Celje și ar putea reveni în fotbalul românesc.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Marco Dulca, jucătorul dorit la Dinamo

Fostul jucător de la Viitorul, Chindia Târgoviște și FCSB negociază acum cu Dinamo. Chiar Andrei Nicolescu a confirmat discuțiile.

Marco Dulca a fost jucătorul lui FCSB pentru doar șase luni, în perioada august 2022 – ianuarie 2023. În scurta perioadă petrecută alături de roș-albaștri, Dulca nu a scăpat de criticile lui Gigi Becali.

Dulca a jucat doar în 15 meciuri pentru gruparea patronată de Gigi Becali, de cele mai multe ori din postura de jucător de rezervă.

”Dulca a fost zero în seara asta, n-a existat! Am văzut eu... Sunt jucători care pot și care nu pot la FCSB. Dacă vrea să-l ia Târgoviște, îl dau. Bine, glumesc acum... Ce să-i mai fac? N-ai ce să-i mai faci”, a spus Gigi Becali despre Marco Dulca în septembrie 2022, după un eșec suferit de roș-albaștrii pe terenul Farului Constanța.

Atunci Dulca a fost titular în acel meci cu Farul, dar Gigi Becali l-a scos din teren la pauză, iar, în locul său, l-a trimis pe teren pe Răzvan Oaidă.

300.000 de euro este cota de piață a lui Marco Dulca.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre transferul lui Marco Dulca

”Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Noi trebuie să analizăm nu doar în contextul calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punctul de vedere al integrării în sistemul nostru.

Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta", a spus Nicolescu, pentru Fanatik.

